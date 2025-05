Nanysex, desde la cárcel: "Mi ilusión es sacarme Ingeniería Informática, tenemos ordenadores en la celda"

«Mi ilusión es sacar Ingeniería Informática, que es lo que me ha gustado siempre: lo bueno de esta prisión es que podemos tener ordenadores en la celda». Así se expresaba Álvaro Iglesias, Nanysex, en un documental sobre la labor educativa en el centro penitenciario Herrera de La Mancha, ubicado en Ciudad Real, donde en ese momento él se encontraba internado, cumpliendo condena por abusar sexualmente de cinco niños.

La citada pieza audiovisual se grabó en 2008, con el beneplácito de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y fue colgada en 2012 en la plataforma YouTube, donde se apunta que se trata de una producción de Televisión La Mancha.

"Tengo una condena larga"

«Pues yo, en particular, por desgracia tengo una condena larga, bastante larga. Me quedan 18 años de condena», indicaba Nanysex en la grabación, que se efectuó en el interior del penal manchego y en la que también aparecen otros presos.

Álvaro Iglesias fue detenido en Murcia en 2005 y condenado tres años después a 58 años de cárcel por once delitos: cinco de abusos sexuales y seis de corrupción de menores de los que fueron víctimas cinco niños en Collado Villaba (Madrid) y en la Región El Tribunal Supremo revisó la condena y le rebajó en 13 años y medio la pena, la cual se quedó en 44 años y medio. Ha salido en libertad hace unos días.

Periodistas en 2005 en el interior de la tienda de informática que Nanysex montó en el centro de Murcia. / MARCIAL GUILLÉN

«Quiero aprovechar el tiempo. En la calle yo tenía empresas, trabajaba mucho», decía. Iglesias montó un negocio de informática en el centro de Murcia, muy cerca de la calle del Pilar, en un local registrado por la Policía en la operación en la que se le capturó. Cabe recordar que los investigadores descubrieron en poder de este hombre vídeos que había grabado, y compartido en la Red, de las agresiones sexuales de las que eran víctimas niños de corta edad.

"Aquí sobra mucho tiempo"

Volviendo al documental, el recluso explicaba, sobre su día a día en la cárcel, que «he visto la oportunidad de hacer lo que en la calle no podía hacer, quizás por tiempo, por la falta de medios», en referencia a que estaba estudiando. «Aquí sobra mucho tiempo», comentaba.

«Mi decisión es sacar una carrera universitaria, es lo que quiero», detallaba, a lo que añadía que «mi ilusión es sacar Ingeniería Informática, que es lo que me ha gustado siempre».

Iglesias auguraba que iba a tardar muchos años en sacarse la carrera, aunque abogaba por «intentarlo». Y revelaba que «lo bueno de esta prisión es que podemos tener ordenadores en la celda», algo que «en otras prisiones no está permitido». En Herrera de la Mancha se les concedía «al no tener un aula a la que podamos ir todos los días», apuntaba el preso, que dejaba claro que «no tenemos Internet, claro está, pero sí podemos estudiar a través de CD, DVD y cosas así».