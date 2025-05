Declaran los dos hermanos cómplices del crimen del lavadero de Lorca: "Le di un palo y algún puñetazo, pero fuimos a separar"

Una semana después del comienzo en la Audiencia Provincial de Murcia del juicio contra los dos hombres acusados de ser cómplices del crimen del lavadero de Lorca, los sospechosos declaraban. Aunque ellos no mataron a nadie directamente, pues el cuchillo en el corazón se lo clavó un menor, llamado Santos, la Fiscalía tiene claro que, si no llegan a estar ahí, y a actuar como, presuntamente, actuaron, no se habría materializado el crimen.

"Le di un palo y algún puñetazo", dijo José, el primero de los procesados en declarar. Aseguró que él no pudo ver cómo el menor sacaba la navaja de la riñonera ni pudo evitarlo en modo alguno. También comentó que "pensé que estaba solamente herido", no muerto.

"Santos dijo 'le he pinchao'. Y yo dije: 'No fue un puñetazo', fue una puñalada lo que le metió'. Yo le dije que no hacía falta que le 'fuese pinchao', que no se lo merecía", testificó el encausado. Es más, dijo que, en el transcurso de la pelea, su hermano Indalecio y él fueron "a separar".

"Si soy yo quien le quita la vida, no me habría quedado en mi casa, tan tonto no soy", subrayó José

El crimen tuvo lugar en la madrugada del 26 de mayo de 2023. Un hombre de 47 años y nacionalidad española, llamado Silvestre, perdía la vida tras recibir una puñalada en el corazón en los lavaderos de una gasolinera de la Ciudad del Sol. El autor material del crimen fue condenado, por el Juzgado de Menores Nº 1 de Murcia, a cuatro años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de dos de libertad vigilada.

Los investigadores descubrieron días después que el robo de un patinete pudo ser el desencadenante de todo. El dueño del vehículo sería el menor de edad. Dijo a Silvestre que, o se lo devolvía o le clavaba un cuchillo. Y le clavó un cuchillo.

Después de la agresión que resultó letal, este procesado se marchó a su domicilio. "Si soy yo quien le quita la vida, no me habría quedado en mi casa, tan tonto no soy", subrayó al respecto. "Me fui a mi casa con normalidad, una pelea que otra..."

"Silvestre se levanta por sí solo, se fue para las bombonas, llevó el bastón, a Santos, al menor, le decía 'ya te pillaré, eres un niño pa mí'... y cosas así", rememoró. "Me tiró el bastón, que era de caña, y al tirarlo se partió: el pincho no lo tenía".

Cocaína y alcohol

"Justo antes de pasar eso, me fumé cuatro gramos de cocaína cocinada; cuando pasó eso, otros cuatro. Y media botella de whisky me tomé", recordó. Y pidió perdón la familia del difunto, "por lo que pasó y por no poder socorrerlo".

"Yo estaba con un amigo en Mula y me llamó mi madre diciendo que mi casa estaba rodeada de 'nacionales' por lo que había hecho el crío", dice Indalecio

A continuación, turno de Indalecio, que coincidió con su hermano en que no tenía ni idea de que el menor iba con una navaja. Afirmó que estaba seguro de que quien tenía "un pincho" era Silvestre. Explicó que fueron a la gasolinera "a comprar tabaco". Iban tres adultos, el menor y su hermana pequeña.

"Papá, le he 'pinchao'. Domingo se echó las manos a la cabeza y dijo: 'Santos, ¿por qué has hecho esto?' Cogimos el coche y nos fuimos", apuntó Indalecio.

"Yo no había hecho ningún delito, yo solamente había pegado", espetó. "Yo estaba con un amigo en Mula y me llamó mi madre diciendo que mi casa estaba rodeada de 'nacionales' por lo que había hecho el crío".

Indalecio tomó ese día "cocaína y porros; alcohol, no", contó.