Investigan si la familia del presunto asesino de Cartagena limpió y ocultó el cuchillo

La Policía Nacional no descarta que familiares del hombre de 33 años de edad detenido por matar de una cuchillada a un chico de 18 años en el barrio de Los Barreros de Cartagena le ayudasen a ocultar el arma homicida, apuntan fuentes cercanas a la investigación.

El sospechoso, de nacionalidad española y un viejo conocido de la Policía, fue puesto el miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Cartagena y de ahí enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato.

Lo sacaron de Comisaría al cumplirse las 72 horas que, tal y como marca la ley, se puede retener en dependencias policiales a un sospechoso antes de ponerlo ante la autoridad judicial. Y es que, cuando lo sacaron de Comisaría para llevarlo ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cartagena, el arma no había aparecido.

Que no haya arma homicida no es imprescindible a la hora de investigar un crimen. En este caso, la Policía cuenta con la declaración de testigos (uno de ellos, el primo del chico asesinado) que coinciden en que el acusado empleó un cuchillo para acabar con la vida del joven. Algo que también corroboró la autopsia a la que fue sometido el difunto: el informe forense confirmó que el chico recibió una puñalada en el corazón que resultó mortal. El propio sospechoso admitió haber acuchillado a su víctima, no hay dudas de cuál fue el modus operandi. No obstante, el cuchillo no aparece.

La Policía Nacional localizó y arrestó, el día de los hechos, en el mismo edificio de Los Barreros donde vive al presunto agresor, que se había escondido en un altillo, pero no llevaba el cuchillo consigo: de hecho, es que no había ni rastro del arma homicida.

Los agentes teorizaron que no había tenido tiempo material de deshacerse del puñal, a no ser que otra persona (o personas) le hubiesen ayudado. Cuando los policías miraron en el interior del domicilio familiar, descubrieron una pila de platos y cubiertos recién lavados. Con gotas de agua. Y se preguntaron quién se pone a lavar la vajilla nada más cometerse un apuñalamiento en la puerta de su casa.

Si los investigadores confirman que alguien colaboró, esta persona podría ser considerada autora de un delito de encubrimiento.