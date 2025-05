Arranca el juicio contra los dos cómplices del crimen del lavadero de Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia acogía este viernes la primera sesión del juicio contra los dos hombres acusados de ser cómplices del crimen del lavadero de Lorca. El juez David Castillejos preside el tribunal que sentenciará a los dos vecinos por ser cooperadores necesarios del asesinato cometido por un menor de 15 años en mayo de hace dos años.

La jornada comenzó después de la selección de los miembros del jurado popular. Acto seguido, el secretario judicial José Carlos Sánchez Alfonso procedió a la lectura de los escritos de acusación y defensa. La Fiscalía solicita para ellos dos décadas entre rejas.

El autor material del crimen fue condenado, por el Juzgado de Menores Nº 1 de Murcia, a cuatro años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de dos de libertad vigilada.

Dos agentes custodian a uno de los sospechosos del crimen, que fue detenido en Mula. / La Opinión

Los dos adultos se enfrentan a más pena. Aunque ellos no mataron a nadie directamente, no clavaron el cuchillo en el corazón, la Fiscalía tiene claro que, si no llegan a estar ahí, y a actuar como, presuntamente, actuaron, no se habría materializado el crimen. De ahí que reclame para ellos dos décadas en prisión por ser cooperadores necesarios. La acusación particular les pide más: hasta tres décadas.

El lunes está previsto que empiecen las testificales, aunque los sospechosos declararán en último lugar, explican fuentes judiciales.

Por un patinete

El crimen tuvo lugar en la madrugada del 26 de mayo. Un hombre de 47 años y nacionalidad española, llamado Silvestre, perdía la vida tras recibir una cuchillada en el corazón en los lavaderos de una gasolinera de la Ciudad del Sol.

Los investigadores descubrieron días después que el robo de un patinete pudo ser el desencadenante. El dueño del vehículo sería este menor de edad. Dijo a Silvestre que, o se lo devolvía o le clavaba un cuchillo. Y le clavó un cuchillo.

"El menor se había desplazado a la gasolinera con tres familiares, mayores de edad, y su hermana pequeña. Allí, según la resolución que condenó al adolescente, uno de sus acompañantes vio al hombre con el que había discutido la tarde anterior, lo que motivó que el menor se abalanzase sobre él, y junto a sus tres acompañantes, tras hacerlo caer al suelo, le propinaran “repetidas patadas”.

Y, aunque dos de los amigos de la víctima pudieron separarlos y dieron lugar a que se calmasen los ánimos, temporalmente, los agresores -se detalla en la sentencia que condenó al adolescente- volvieron a localizarlo en una zona de parking. Fue entonces cuando, el menor, mientras los dos adultos pegaban a la víctima, el menor asestó la puñalada que acabó siendo mortal.