El acusado de matar a un joven de una puñalada en el corazón en Cartagena dice que actuó en defensa propia

El hombre de 33 años de edad detenido por matar de una cuchillada a un chico de 18 años en el barrio de Los Barreros de Cartagena afirma que actuó en defensa propia, indican fuentes cercanas al caso.

El vecino, de nacionalidad española y un viejo conocido de la Policía, será puesto este miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Cartagena y de ahí, previsiblemente, será enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los investigadores apuraron las 72 horas en las que, como máximo, se puede retener a un sospechoso antes de llevarlo ante la autoridad judicial para ver si daban con el arma del crimen, un cuchillo que, por el momento, no ha sido hallado, apuntan las mismas fuentes.

Tendría un cómplice

De ahí que los profesionales del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional sospechen que alguien tuvo que ayudar al individuo a deshacerse del arma. El sujeto trató de esconderse en un altillo de su propio edificio, donde lo localizó y arrestó la Policía Nacional.

Si los investigadores confirman que una tercera persona sacó el puñal del escenario, esta persona podría enfrentarse a cargos por complicidad en el crimen.

Los hechos tuvieron lugar este domingo, en la vía pública, en una zona dentro del barrio de Los Barreros, denominada Fuente Cubas, que se ubica en la parte trasera del hospital Perpétuo Socorro, poco antes las tres y media de la tarde.

El chico de 18 años que se llevó la peor parte se habría desplazó al lugar, junto a su primo pequeño, para encararse con un hombre, pariente político del difunto, por un tema de dinero. Se enzarzaron en una pelea verbal que fue subiendo de tono hasta que el adulto atacó al joven. La puñalada perforó el corazón y el pulmón de la víctima.

El chico, no obstante, no murió en el acto: resistió (aún respiraba a la llegada de la Policía) y llegó vivo a la ambulancia que lo trasladó al Santa Lucía, pero no al hospital en sí: pereció en el vehículo sanitario. No pudo sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y acabó expirando.