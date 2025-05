Una salvaje pelea entre tres hombres deja una calle de Los Garres llena de sangre: "Da miedo"

Una salvaje pelea entre al menos tres hombres dejaba de madrugada una calle de Los Garres, en Murcia, llena de sangre.

Los hechos acontecieron en la noche del miércoles al jueves, ya en la madrugada del Primero de Mayo, cerca del jardín Huerto de los Simones. Tanto la carretera como la acera y la misma pared amanecieron repletas de sangre, algo que supuso un shock para quienes lo presenciaron.

Según explicó una vecina en un grupo de Facebook de residentes en la población, escuchó sobre las dos de la mañana "cristales rotos y muchos gritos en otro idioma durante un buen rato y por parte de varios hombres, claramente peleándose". "Por primera vez me dio miedo hasta salir al balcón porque no sabía lo que podía ver, así que cerré las persianas hasta abajo", detalló la mujer.

"No podemos seguir así, con noches sin dormir, delincuencia, he visto cómo se han apuñalado, pateado... y un largo etcétera"

Otro testigo afirmó que fueron tres varones los que "liaron una muy gorda rompiendo ventanas" y destacó que "esta no es la primera vez, los vecinos están indignados e impotentes por no poder hacer nada".

"No es la primera vez"

Una vecina que vive cerca del lugar denunció que "no es la primera vez que estamos sufriendo esta situación". "Mi ventana es la que está justo en frente, en la habitación que duerme mi hija de 3 años; anterior a esta vez tiraron litros de botellas, con la suerte que nuestras ventanas están clausuradas por lo mismo".

Se trata, según los residentes, de una "situación insostenible", puesto que "podemos ser los perjudicados en cualquier momento".

"No podemos seguir así, con noches sin dormir, delincuencia, he visto cómo se han apuñalado, pateado... y un largo etcétera", sentencian.

Otro testigo insistió en que sintió "mucho miedo". "No eran todavía las siete de la mañana cuando pasé por la calle y vi eso, no sabía si me iba a encontrar por el camino alguien muerto o alguien con algún cuchillo".

El líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, compartió en sus redes un vídeo captado por un vecino desde su domicilio en el cual se aprecia la sangre restregada en la pared y en la acera. Aunque Antelo dice que los hechos ocurrieron en San José de la Vega, la escena se corresponde a lo que pasó en Los Garres.

En opinión del político conservador, "los de siempre entran a robar, se pelean entre ellos y acaban apuñalándose en plena calle".

A su juicio, "hay que deportar a los salvajes traídos por el bipartidismo".