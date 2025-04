Un maltratador mató a puñaladas a su hijo de 10 años en Beniel y se quitó la vida

La Región fue escenario, el año antes del estallido de la pandemia de coronavirus, de un caso de violencia vicaria que entonces no se llamó así: el acontecido en la localidad de Beniel, donde un sujeto, David S. O., que tenía una orden de alejamiento de su exmujer aprovechó una de las visitas con su hijo pequeño, Cristian, para matarlo a cuchilladas. Después de cometer el crimen, el individuo se quitó la vida en el mismo domicilio.

David S. O., alias El Cartagenero, estaba condenado por maltratador y tenía una orden de alejamiento de su ex, pero no de los vástagos que ambos tenían en común. En los tribunales no se había tratado nada referente a la guarda y custodia de los dos hijos de la expareja, que se había separado dos años antes del crimen.

El Cartagenero seguía viendo de cuando en cuando a los menores, y ya había sido condenado (un mes antes del crimen) por quebrantar la orden de protección impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia.

Era de noche cuando saltó la alarma porque el hombre no entregó al pequeño a su madre en el horario en el que correspondía. Una patrulla de la Policía Local de desplazó al domicilio de este vecino, de 39 años, situado en la avenida Calvo Sotelo de Beniel. Los municipales llamaron, pero nadie abrió la puerta, la cual estaba cerrada con llave por dentro.

Cuando pudieron acceder al domicilio, la escena era horrible: el niño, que presentaba varias heridas de arma blanca, estaba muerto, en un charco de sangre. Su padre, ahorcado en la cocina. Cristian solo tenía 10 años.

Era un momento en el que el sistema judicial seguía preservando que muchos niños cumplesen con el régimen de visitas aunque el progenitor, como era el caso de David, tuviese una condena por violencia machista.

También se permitían los contactos entre padre e hijos aunque hubiesen indicios de que los niños estaban siendo la correa de transmisión para perjudicar a la madre.

La muerte de Cristian no llegó a ser juzgada, dado que, al haberse suicidado el sospechoso del crimen, su padre, se extinguía toda responsabilidad penal.