El presunto asesino de la niña de 5 años ya dormirá hoy en la cárcel

Amplia presencia policial la desplegada este jueves por la mañana el exterior de la Ciudad de la Justicia de Murcia ante la posibilidad de que se movilizasen al lugar familiares de Nadia, la niña de 5 años asesinada en Llano de Brujas presuntamente a manos de su padrastro, que este jueves pasaba a disposición judicial. Y se movilizaron, pero no pudieron hacer lo que este miércoles proclamaban a voz en grito que harían (cogerlo y tomarse la justicia por su mano), porque se encontraron unos juzgados blindados y a un sujeto que llegaba en un furgón de la Benemérita, para pasar directamente al interior del complejo judicial. Ni le vieron la cara.

Minutos después de las nueve de la mañana partía de la Comandancia de la Guardia Civil el furgón que trasladaba a Jesús J. G., alias Suso, a los juzgados, a comparecer ante la titular de Violencia sobre la Mujer. La jueza que lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato de persona especialmente vulnerable por su edad. También se investigan los delitos de malos tratos psicológicos y acoso en el ámbito familiar.

Maltratador condenado

Desde antes, tres personas, dos hombres y una mujer, allegados de la menor fallecida, merodeaban por el exterior de la parte trasera de la Ciudad de la Justicia. La Policía llegó a identificar a dos de ellos, varones, que se sumaron minutos después.

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local controlaban que no se produjese ninguna situación que pudiese poner en peligro la integridad del individuo, que este jueves cumple 48 años de edad. Tres vehículos de la Benemérita (un automóvil y dos furgones) entraron por la puerta trasera del complejo. En absoluto silencio, sin gritos de parientes, que velaban a la niña en el cercano tanatorio ubicado en la zona de Atalayas.

Suso, que fue condenado por violencia de género sobre otra pareja (y ya estuvo en la cárcel dos veces, le cayó una pena de dos años primero, otro año después), se puso ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Murcia, Fátima Saura. Lo hizo asistido por un abogado del Turno de Oficio.

Guardia Civil

El individuo fue arrestado horas después del crimen, en la vecina provincia de Alicante, en concreto en la localidad de Torrevieja, hacia donde había escapado en coche después de llamar a su madre y a su expareja, Ramona. El cadáver lo descubrieron los padres del sospechoso, que también viven en el piso de Llano de Brujas donde se cometió el crimen.

Enterrada en La Ñora

Los restos mortales de la pequeña Nadia recibirán sepultura en el camposanto de La Ñora, en Murcia, después de la misa que tendrá lugar este jueves por la tarde en el tanatorio Murcia Centro de la capital murciana.

Aunque la familia recibió el cuerpo, aún hay que esperar al resultado de la autopsia (que podría demorarse semanas, al tratarse de un análisis toxicológico) para concretar qué sustancias químicas usó el sujeto para cometer el crimen, ya que hay otros indicadores de que hubiera empleado algún tipo de veneno o, incluso, estupefacientes. En la vivienda de Llano de Brujas se encontró un blíster vacío de un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.

Primeros días en prisión

Cuando llegue a la cárcel de Sangonera (previsiblemente, en unas horas), Suso será trasladado al módulo de ingresos, donde pasará un día. Previsiblemente, en los primeros días contará con un preso de apoyo para evitar que se autolesione, indican fuentes penitenciarias.

Es lo que prácticamente dicta el protocolo para los reclusos que ingresan: tienen como ‘sombra’ a otro interno de confianza del penal, a fin de que el recién llegado, Jesús en este caso, no realice acción alguna que pueda ser lesiva para su integridad. Esto es, que no se suicide. Aunque la iniciativa de ponerle o no un preso sombra ha de valorarla el médico que lo vea.

Aislado en su celda

No solo lo reconocerá un facultativo al aterrizar en la prisión: han de valorarlos los educadores y los trabajadores sociales, que pueden proponer al director del penal la aplicación del artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario. Se haría esto para salvaguardar su integridad física: Suso se quedaría en su celda, aislado, sin contacto con sus compañeros reclusos. Comería en su habitáculo y no podrá reunirse en el patio con el resto de presos.

¿Por qué proteger tanto a este presunto asesino? Porque la familia de la víctima ha manifestado sin tapujos sus deseos de que se haga justicia tras los muros del penal.