Un juez de Yecla reabre la causa por las agresiones sexuales de un joven a su primo cuando ambos eran menores de edad

Se plantó en dependencias policiales para pedir que lo metiesen en un centro de menores, que prefería eso a seguir viviendo en su casa. Los agentes lo vieron nervioso, alterado, mal, y hablaron con él para averiguar qué le pasaba. Entonces contó que llevaba sufriendo abusos sexuales por parte de su primo desde que tenía 6 o 7 años. El caso se archivó en su momento, pero la Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Yecla que le dio carpetazo que lo vuelva a abrir. El motivo: la víctima lo pidió, la Fiscalía se adhirió a su solicitud y faltan testimonios por escuchar.

El auto de la Audiencia manifiesta que de las diligencias practicadas se deducen indicios que aconsejan continuar con la investigación y desembocar en una vista oral, con el acusado en el banquillo.

Dice el tribunal que el juzgado decretó el sobreseimiento del caso al considerar que no existían indicios objetivos de la comisión de ese hecho delictivo, además de no apreciar suficiente grado de credibilidad en el denunciante.

El sospechoso negó la existencia de las agresiones sexuales y dos hermanas de este y primas del denunciante aseguraron que era inviable que hubieran ocurrido porque el investigado vivía a kilómetro y medio de distancia y no estaba en el lugar que decía su primo.

Pidió ser internado

Señala la Audiencia que este procedimiento se inició como consecuencia de la denuncia y declaración prestada por este en marzo de 2023, cuando acudió a la Policía para pedir que lo ingresaran en un centro de menores dada la mala relación con su madre, que favorecía al hermano mayor, con el que él discutía continuamente.

Al notarlo los agentes nervioso y emocionalmente inestable e inseguro, lo trasladaron a otro lugar más apropiado, donde reveló que desde que tenía 6 o 7 años venía sufriendo los abusos sexuales de su primo, que era siete años mayor.

"Lo prudente es continuar hasta juicio sin que el sobreseimiento dictado deba ser mantenido", tiene claro el tribunal

Lo contó en el colegio

Esos hechos ocurrieron, presuntamente, cuando ambos eran menores, aunque también hizo referencia a otros dos episodios ocurridos en 2021, cuando el denunciado ya era mayor de 18 años.

Al estimar el recurso del denunciante, la Audiencia indica que las actuaciones judiciales llevadas a cabo han puesto de manifiesto que el menor, ya con anterioridad a la denuncia, había relatado esas agresiones sexuales en su centro escolar y había estado en tratamiento en salud mental.

El tribunal, que echa en falta las diligencias que habría sido aconsejable realizar para el esclarecimiento de los hechos, recalca que "en atención a los indicios concurrentes, lo prudente es continuar hasta el juicio, sin que el sobreseimiento dictado deba ser mantenido".

Archivo precipitado

En la resolución, colgada en la página web del Poder Judicial, se lee que "entiende la Sala que el sobreseimiento es precipitado y que el procedimiento debería continuar hasta juicio donde con plenitud valorativa se obtuviera un pronunciamiento de fondo".

"No es el momento de valorar si el testimonio de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia, ni para analizar contradicciones con las declaraciones de investigados y testigos (hermanas del investigado cuyas manifestaciones han de ser valoradas con prudencia), ni para concluir que el testimonio del afectado no es verosímil -así sin mayores explicaciones-, ni para considerar que la mala relación entre las familias -consecuencia lógica tras la denuncia interpuesta y los hechos que la madre del menor ya conocía desde el año 2021- abocan en un archivo", tiene claro el tribunal.

Y es que, subraya el auto, "no se ha recibido declaración a la orientadora y, en atención a los indicios concurrentes, lo prudente es continuar hasta juicio sin que el sobreseimiento dictado deba ser mantenido".