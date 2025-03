El cuchillo requisado tras el crimen de Halloween en Murcia no tiene ADN de la víctima ni del sospechoso

En la noche de Halloween de 2023, un hombre llamado Pedro mató de una puñalada a un vecino al que no conocía de nada, Gaspar, en el bar en el que coincidieron, Mamy Blue, ubicado en la población de Santa Cruz, en Murcia. Pedro, de 56 años y que fue arrestado apenas horas después del crimen, nunca negó su participación en este homicidio, por el que se encuentra en la cárcel, en prisión provisional, a la espera de que finalice la instrucción y se abra juicio oral. Será un jurado popular el que decida su destino.

Mientras tanto, en la investigación del caso siguen llegando resultados de análisis. Uno de los más importantes, el del cuchillo de gran tamaño hallado por agentes de la Guardia Civil en un huerto cercano al Mamy Blue.

En un bancal

Cae recordar que los investigadores que se movilizaron a la mañana siguiente a la escena del crimen estuvieron buscando por los bancales hasta que dieron con un arma blanca de grandes dimensiones. Un cuchillo que el sospechoso no reconoció como suyo.

Ahora, los análisis de laboratorio le han dado la razón: este puñal no tiene rastros de ADN ni de Gaspar ni de Pedro. Todo parece indicar que no se trata del cuchillo utilizado en el crimen de Halloween, tal y como indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Los investigadores llegaron a buscar en el huerto que indicó el acusado, pero ya no encontraron nada



Que el arma no era la del crimen lo sostuvo desde el principio el autor confeso, recordó el abogado que defiende sus intereses, el penalista Pablo Martínez. El letrado comentó a este diario que Pedro llegó a ofrecerse para guiar a la Benemérita al huerto en el que él arrojó, tras matar a Gaspar, la navaja que usó, la cual tendría unas dimensiones mucho más reducidas que el gran puñal que recuperaron los agentes.

El penalista Pablo Martínez, en la puerta del Palacio de Justicia de Murcia. / Israel Sánchez

Sin embargo, cuando los investigadores fueron a buscar en el paraje en el que el sospechoso decía que tiró su navaja, había pasado más de un año, la tierra había sido removida y no había nada.

Informe de imputabilidad

Aquella noche, Pedro portaba una navaja de pequeño tamaño, la cual llevaba encima para cortarse los bocadillos. Ahora, el informe realizado en el laboratorio parece dar la razón al imputado. «No es el cuchillo», apuntó su letrado, que, no obstante, consideró que contar o no con el arma homicida no resulta imprescindible, en un asunto en el que el único arrestado ha admitido su participación.

El caso está pendiente de que lleguen los resultados de más informes, entre ellos el referente a la imputabilidad del sospechoso.

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia mantiene la causa en marcha y previsiblemente la cerrará mandando al banquillo a Pedro para responder por un homicidio consumado.