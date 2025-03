El cadáver encontrado en el río en Murcia sigue en la morgue al no reclamarlo nadie

El cadáver del hombre que fue hallado el pasado domingo en el río Segura a su paso por Murcia, tras una semana y un día de búsqueda, permanece en el Instituto de Medicina Legal de Murcia. Se encuentra en la cámara frigorífica del complejo, ubicado junto al Reina Sofía, a la espera de que alguien se haga cargo de él, informan fuentes cercanas a la investigación.

Cabe reseñar que no es lo mismo unos restos mortales sin identificar que un cadáver sin reclamar. En el centro de la capital murciana hay varios cuerpos no reclamados, este no es el único. Algunos son indigentes; otros, migrantes que perecen en alta mar, y a veces ni su familia sabe que están muertos.

En este caso, la autopsia a la que fue sometido confirmó que el varón murió ahogado. El informe del forense estableció que no había indicios de la intervención de otras personas en lo sucedido, por lo que, a priori, allegados del hombre podrían ya disponer de sus restos mortales y darles sepultura.

Una tarjeta sanitaria

El hombre portaba, en el momento del hallazgo de su cadáver, una tarjeta sanitaria, la cual reveló que se trataba de un varón natural del país africano de Malí.

Si nadie reclamase los restos, estos irían a parar a un nicho de beneficencia, identificado, de donde sería exhumado en el caso de que la autoridad judicial decidiese abrir el procedimiento, explicaron fuentes policiales.

En frío

Mientras tanto, el cuerpo se conserva en frío en una de la docena de cámaras que hay en la zona del sótano del antes conocido como Instituto Anatómico Forense, junto a las salas de autopsias.

Decenas de forenses trabajan en el Instituto de Medicina Legal, tanto en la zona de Murcia como en la de Cartagena, y siempre hay alguno de ellos de guardia, las 24 horas del día, preparados para salir al punto de la comunidad murciana que sea necesario para levantar un cadáver.

Viandantes mirando el rescate del cadáver hallado en el río Segura. / Israel Sánchez

La búsqueda del desaparecido del río en Murcia acababa el pasado domingo, con el hallazgo de un cadáver en el agua. En el rescate del cuerpo sin vida participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Policia Judicial y Policia Científica del Cuerpo Nacional de Policía, además de Bomberos y agentes de la Policía Local de Murcia.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y fuentes policiales subrayan que, en casos como este, siempre se abre una investigación. En este caso, profesionales del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional asumieron el caso.