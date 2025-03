María León: "No es la noche de la que más orgullosa me siento"

La actriz María León ha declarado hoy en el juicio que se le sigue por un altercado con la Policía Local de Sevilla, ofreciendo su versión de los hechos y respondiendo únicamente a las preguntas de las defensas. El juicio, que comenzó a las 10:05 de la mañana, aún no ha finalizado.

En su declaración, León ha afirmado: "He intentado pensar y comprender qué ocurrió". La actriz relató que, tras el incidente, se sintió asfixiada dentro del coche policial. "Me quedé sin aire, me estaba asfixiando", declaró, describiendo la angustia que sintió en ese momento.

León también negó haber intentado huir de la policía, explicando: "No intenté huir, iba en busca de mis compañeros". La actriz ha mantenido desde el principio que su intención era encontrar a sus acompañantes, y no evadir a las autoridades.

La declaración de María León se ha centrado en ofrecer su versión sobre los hechos que se le imputan, buscando aclarar las circunstancias que llevaron al altercado con la Policía Local.

León, que ha pedido ser la última persona en declarar y solo ha contestado a preguntas de la defensa, ha pedido perdón por el "uso de las palabras" que pudo emplear esa noche, para asegurar que "jamás" fue violenta con los agentes que la detuvieron, especialmente con una agente que ha declarado en el juicio que fue agredida e insultada por la actriz.

El juicio continúa y se espera que se presenten más pruebas y testimonios en los próximos días.

Además, la actriz ha negado rotundamente haber agredido a ningún agente de la Policía Local. "Me identifiqué," afirmó, contradiciendo la acusación de resistencia a la autoridad. La actriz también manifestó un nuevo temor: "Ahora sí le tengo fobia a la policía, concretamente a la local", revelando un sentimiento de aprensión. Los propios policías afectados piden dos años y un día de prisión, además del pago de una multa de 5.400 euros, en este caso por un delito de atentado a la autoridad, desobediencia y lesiones.