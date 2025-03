La esposa del asesino confeso de Fuente Álamo: "Me escondí porque iba a matarme, como a mi hermano"

La esposa de Francisco, el hombre que este lunes ingresó en prisión provisional por asesinar de un tiro a su cuñado en Fuente Álamo, tiene claro que el hombre también le habría disparado a ella, algo que no ocurrió porque logró escapar de la casa de Los Cánovas en la que tuvo lugar el crimen. «Me escondí en el aseo y después pude escapar a casa de mi vecina», dijo al ser preguntada por lo que había pasado aquella noche, indican fuentes cercanas a la investigación.

Cabe recordar que un hombre de 31 años perdía la vida el pasado viernes por la noche en Fuente Álamo a manos, presuntamente, de su cuñado, Francisco, un vecino de 58 años que le pegó un tiro en el transcurso de una discusión en el domicilio. La pareja del sospechoso, hermana a su vez del finado, fue testigo de todo. La mujer es originaria de Marruecos y precisa de intérprete para declarar, dado que aún no domina el idioma castellano: lleva apenas seis meses en la Región, donde se mudó con su esposo, con el que contrajo matrimonio en el país alauita.

Casa de Fuente Álamo en la que se produjo el crimen. / Loyola Pérez de Villegas

La testigo, cuya declaración es clave para los profesionales de la Policía Judicial que asumieron el caso, aseguró que Francisco la había agredido físicamente en diferentes ocasiones, pero que no lo denunció nunca por miedo. Desde la Guardia Civil ya informaron, horas después del crimen, de que no existían denuncias por violencia de género en la pareja.

Se desangró sobre la cama

El vecino no negó en ningún momento que mató a su cuñado: es más, lo admitió ante los agentes que fueron a su casa. La víctima, según relató su hermana, no expiró en el acto: se desangró sobre una de las camas de la vivienda. Cuando llegaron los sanitarios en la ambulancia, era tarde. El joven estaba muerto.

Si Francisco llega a tener a los demás a tiro, "eso podía haber sido una matanza", tienen claro los familiares de la mujer

Como la mujer conservaba su móvil, pudo avisar a sus allegados. A la vivienda llegó, antes que los servicios de emergencias, otro de los hermanos del difunto, junto a su pareja. Estas dos personas también acabaron en la casa de la vecina. Si Francisco llega a tenerlos a tiro, «eso podía haber sido una matanza», elucubran.

Después, al lugar se desplazaron diversas patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y Policía Local de Fuente Álamo, así como los sanitarios que certificaron la muerte del tiroteado. Los agentes procedieron al arresto del vecino y requisaron el arma legal, de su propiedad, después de que él les llevase al armero en el que la dejó.

La hermana del asesinado fue atendida in situ por los sanitarios porque sufría un ataque de ansiedad, debido a lo que había vivido, aunque no fue preciso su traslado a un hospital. No presentaba lesiones en el cuerpo.

Ya duerme en prisión

El sospechoso ya duerme entre rejas. De los juzgados de la ciudad portuaria, el lunes, su destino fue el penal de Sangonera, en Murcia, la cárcel donde ingresan los reos que están en régimen de prisión preventiva. Comunicada y sin fianza, en el caso de Francisco, investigado por un delito de asesinato.

La Benemérita ha explicado a la mujer que puede personarse como afectada en el proceso judicial.