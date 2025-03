El cazador sospechoso de matar de un tiro a su cuñado en Fuente Álamo ya duerme hoy en la cárcel

El sospechoso de matar a su cuñado ya dormirá este lunes en la cárcel. Cabe recordar que un hombre de 31 años perdía la vida este viernes por la noche en Fuente Álamo a manos, presuntamente, de su cuñado, Francisco, un vecino de 58 años que le pegó un tiro en el transcurso de una discusión en una casa. La pareja del sospechoso, hermana a su vez del finado, fue testigo de todo. Francisco pasaba este lunes, casi 72 horas después del crimen, a disposición judicial en Cartagena.

En concreto, el hombre es llevado por la Benemérita al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cartagena. El vecino no negó en ningún momento que participó en los hechos: es más, lo admitió ante los agentes que fueron a su casa.

Casa de Fuente Álamo en la que se produjo el crimen. / Loyola Pérez de Villegas

De los juzgados de la ciudad portuaria, dada la cantidad de indicios que hay en su contra, su destino es el penal de Sangonera, donde ingresan quienes están en régimen de prisión preventiva. Comunicada y sin fianza, establecen prácticamente siempre los titulares del Juzgado de Guardia.

Ocurría minutos antes de las nueve de la noche en la población de Los Cánovas, un tranquilo núcleo de población entre Fuente Álamo y Alhama. En concreto, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Escuelas.

Un tiro en el abdomen

"Se produjo una discusión en un domicilio. En el mismo estaban un hombre y una mujer, de 58 y 33 años, pareja, y el hermano de ella, de 31 años. El marido de ella sacó una escopeta y disparó al hermano, falleciendo", informó la Guardia Civil en el comunicado oficial remitido este sábado por la mañana a los medios.

Al lugar se desplazaron diversas patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y Policía Local de Fuente Álamo. Al llegar, encontraron a la víctima sobre una cama. Ya estaba muerto, como se limitaron a corroborar los sanitarios que, en un ambulancia, se movilizaron al escenario del crimen. El tiro le dio en el abdomen.

Los agentes procedieron entonces al arresto del sospechoso. En cuanto al arma del crimen, la tenía el vecino de forma legal, puesto que él era cazador y se había sacado en tiempos la licencia para poseerla. La escopeta la requisaron os investigadores, después de que el propio Francisco les indicase dónde estaba: la dejó en el armero tras disparar al hermano de su esposa.

La Científica tomó la vivienda, donde los efectivos permanecieron hasta bien entrada la madrugada.

La mujer, atendida

La mujer, 25 años menor que su pareja, hermana de la víctima mortal y testigo de los hechos, fue atendida in situ por los sanitarios tras sufrir un ataque de ansiedad, debido a lo que había presenciado, aunque no fue preciso su traslado a un hospital. No presentaba lesiones en el cuerpo. Entre la pareja no había antecedentes por violencia de género, detallaron desde el Instituto Armado.