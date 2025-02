La defensa del acusado de matar en Abanilla a la turista de Singapur pide otro análisis de los teléfonos

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cieza fue escenario este jueves por la mañana de una vista sobre el caso de Audrey Fang, la turista de Singapur cuyo cadáver fue descubierto cosido a cuchilladas en un bancal de Abanilla en abril de 2024. El Ministerio Público y la familia de la víctima subrayan que el único sospechoso, que permanece en prisión provisional, ha de sentarse en el banquillo por asesinato.

La familia de la víctima, cuyos intereses defiende el abogado Manuel Martínez, tiene claro que la mujer conocía a su presunto asesino, Mitchell O., desde hacía por lo menos una década y "consta acreditada una relación afectiva" entre ambos, vínculo que "podría ser de cierta intimidad, sin constituirse como pareja propiamente".

Móvil económico

También destaca en su escrito que el móvil del asesinato fue económico, dado que el hombre "consta como beneficiario de un seguro de vida" de la mujer.

Que la mujer anhelase formalizar ese vínculo sentimental puede estar detrás, sopesaron desde un principio los investigadores, de la realidad de que puso todos sus ahorros a nombre de este sujeto. Si Audrey Fang fallecía, su dinero iría a parar a Mitchell O. No será así si se demuestra lo que indican las numerosas pruebas que hay en poder de la Guardia Civil y de la jueza instructora: que fue él quien le quitó la vida.

Audrey Fang, la mujer natural de Singapur encontrada muerta en Abanilla, en una imagen de redes sociales. / FANG DIROU/FACEBOOK

La Fiscalía, por su parte, considera que el sospechoso del crimen, al que juzgará un jurado popular, cometió un homicidio doloso, mientras que la familia de la víctima tiene claro que fue un asesinato. De hecho, no descarta pedir prisión permanente revisable para el sujeto. El letrado de la familia de Fang tiene claro que Mitchell O. actuó con premeditación.

Él no ha testificado

En cuanto a la defensa, pide más diligencias de investigación. Una de ellas, que el encausado declare (no lo ha hecho desde que fue arrestado en abril).

Mitchell O. permanece en el penal de Sangonera, en Murcia, y, de momento, no ha pedido declarar de forma voluntaria. Cabe recordar que, cuando lo pasaron al Juzgado de Guardia, se acogió a su derecho a no abrir la boca. Aunque entonces de su defensa se ocupaba otra profesional, no la actual.

Bancal de Abanilla donde se halló el cuerpo de Audrey Fang; en la imagen pequeña, su presunto asesino, Mitchell O. / MARCIAL GUILLEN (EFE)

Otra diligencia que pedía este jueves la letrada del singapurense era una nueva pericial del volcado de los teléfonos, explican fuentes judiciales.

Ambos de Singapur, ambos turistas, ambos viajaban solos a lugares de la Comunidad Valenciana. Las cámaras captaron cómo él la recogió a ella en coche en la puerta de su hotel de Jávea. El cadáver de Audrey Fang, cosido a cuchilladas, sería descubierto horas después en un bancal de Abanilla. Durante días, el cadáver estuvo en la morgue, sin que nadie supiese quién era.

El cuerpo de Audrey Fang fue incinerado en la Región y sus parientes regresaron a Singapur con las cenizas.