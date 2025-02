Condenan a un vecino de Águilas por mensajes de odio en Internet: "Moros sarnosos, habría que hacer un Holocausto"

Un hombre de 43 años, natural de Águilas, ha sido condenado a dos años de cárcel por lanzar mensajes de odio contra los musulmanes en la Red. "Hay que matarlos ya, se creen impunes, roban y ni huyen: esta es la gente que sobra en España, hay que llenar fosas y matarlos a todos", escribió el sujeto en comentarios de noticias diarios digitales. Lo hizo con muchas faltas de ortografía (que este periódico ha corregido al reproducir los mensajes).

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el varón vertió "desde el 8 de noviembre de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2019, diversos mensajes con un contenido ofensivo contra los ciudadanos extranjeros en general y en especial a los pertenecientes al colectivo musulmán, con la finalidad de humillarles y faltarles al respeto, atacando su religión y su forma de vida".

A trozos con un hacha

"Ya han pasado de robar y violar a matar... A ellos, ¿cuándo les toca?", se preguntaba en el primero de los mensajes. Y fue a más. No, no digas nada, que te llaman racista", espetó. Aludió a "desear cogerlo y cortarlo a trozos con un hacha, sacarle las tripas y estrangularlo", algo que se quejó de no poder decir "porque incitas al odio".

"Ya que ni el Gobierno ni la ley nos proteger, algo tendremos que hacer, ¿no? Basta ya de ser víctimas, hay que ser leones defendiendo lo nuestro. ¿O queréis dejando que violen a vuestras hijas, primas, hermanas...?"

"Moros sarnosos, habría que hacer un Holocausto", expresaba. En la resolución judicial hay tres folios y medio de barbaridades. "Por esto también voto a Vox, fuera la mierda de España y de las instituciones", remarcó.

600 euros de multa

En sede judicial, el pasado 31 de enero, el hombre reconoció lo que hizo, por lo que no se celebró juicio como tal y hubo una conformidad. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Murcia, condenó a dos años de prisión al sujeto por un delito de odio. Tendrá que pagar una multa de 600 euros.

Se le suspende la pena privativa de libertad, con la condición de que no delinca en tres años y pague lo estipulado.