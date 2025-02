Apuñalan a un hombre en el tórax en Ulea

Dos personas han resultado heridas en un incidente ocurrido alrededor de las 3.10 horas de la mañana en la calle Nueva de Ulea.

Una de las víctimas, un hombre de 32 años, se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalado con un arma blanca en el tórax.

Varios testigos han llamado al Centro de Coordinación de Emergencias para avisar de lo ocurrido, y han señalado que la situación era "grave".

Varias ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, así como una patrulla de la Guardia Civil se han movilizado hasta el lugar de los hechos.

Los efectivos sanitarios han atendido rápidamente al apuñalado y ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca para poder recibir un tratamiento más especializado.

La otra víctima no ha precisado de traslado a un centro hospitalario, pues no sufría heridas graves. Los sanitarios lo han atendido in situ.