Nueve años de cárcel para el vecino de Jumilla que violó dos veces a su esposa: "La golpeó con un cinturón"

Mustapha M., el hombre que la semana pasada se sentaba en el banquillo por maltratar y violar dos veces a su esposa en 2020 en su domicilio de Jumilla, ha sido condenado a nueve años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de violación. Tiene prohibido aproximarse a su ya ex durante catorce años y diez meses. Cuando salga de la cárcel, pasará ocho años más en régimen de libertad vigilada.

Así se lee en la sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en un tribunal presidido por el juez Juan del Olmo e integrado por los magistrados David Castillejos y Miguel Rivera, este último ponente de la resolución.

"Un entorno de violencia"

Los jueces consideran probado que este individuo, que ahora tiene 56 años y llegó al Palacio de Justicia por su pie, porque estaba en libertad, al menos en dos ocasiones violó a su entonces esposa, a la que golpéo con un cinturón en la pierna y en el glúteo. También le pegó una bofetada y le tiró del pelo, a fin de sastifacer sus deseos.

El varón "despliega un entorno de violencia en el que emplea la fuerza. En la primera de las agresiones, golpeando con un cinturón en los glúteos y en los muslos; y en la segunda, propinando una bofetada en la cara y tirones del pelo", recalca la sentencia.

"Quiero perdonar"

"No quiero nada, quiero renunciar a todo, este señor me da pena porque tiene hijos en Marruecos y no quiero seguir con esto", manifestó la víctima en la sala del Palacio de Justicia donde se llevó a cabo el juicio. "Yo no quiero nada, incluso quiero perdonar", llegó a decir.

El juicio celebró en una de las salas de la Audiencia Provincial de Murcia. / Juan Carlos Caval

No obstante, la sentencia deja claro que esta actitud no significa que las violaciones no se produjesen. De hecho, los jueces reproducen qué declaró la mujer en el Juzgado de Instrucción, allá por 2020, días después de lo sucedido. Se lee textualmente:

"Que el dia 5 la obligó también antes de que llegara la policía. Que llegó a penetrarla. Que esto ocurrió sobre las 2 horas de la madrugada. Que la cogió del pelo y la tiró encima de la cama. Que después de practicar el sexo de manera violenta la echó a la calle. Que la desnudó entera. Que estaba boca abajo de rodillas. Que el jueves (sería el día 11 de junio) que a la hora de acostarse los dos a dormir le quitó los pantalones, le tiró del pelo, le dio la vuelta y la penetró. Que además le dio una bofetada cuando se negó. Que el día 5 quiso darle con un palo en la cabeza. Que el jueves la intentó echar de la casa y la golpeó con el cinturón de él. Que le golpeó a la altura del muslo derecho y ella empezó a suplicarle que no la pegara".

La defensa trató de desvirtuar la declaración de la mujer "haciendo referencia a los beneficios que habría obtenido en cuanto a la regularización de su situación en España"

Asimismo, la sentencia refleja que "en una nueva declaración (ya con el procedimiento transformado en sumario ordinario), pese a manifestar su intención de perdonar al encausado y de "quitar la denuncia", indica que "mantiene su declaración en los mismos términos, tanto por el maltrato físico, psicológico y las relaciones sexuales no consentidas, que nunca ha mentido en su declaración”. Y, casi cinco años después, con motivo de su declaración en el juicio oral, de nuevo relató los dos episodios de agresión sexual con penetración anal no consentida, y las agresiones físicas que los acompañaron".

"Desagradable trance"

Además, la resolución judicial, que tiene en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, precisa que la defensa del sujeto "trató de desvirtuar la declaración de la mujer haciendo referencia a los beneficios que habría obtenido en cuanto a la regularización de su situación en España, apuntando que la finalidad de obtener tal regularización explicaría la denuncia falsa. Esa línea argumental no puede ser acogida; se trata de una mera especulación, carente de apoyo probatorio, y contraria a las máximas de la experiencia".

La Audiencia considera ilógico pensar que la víctima, que llegó a Urgencias con lesiones de consideración, se inventó "hechos de extrema gravedad (nada menos que dos agresiones sexuales con violencia y acceso carnal), pasando por el desagradable trance de tener que relatarlos en varias ocasiones, y someterse a exámenes médicos; y todo ello a sabiendas, porque es algo obvio, de las extraordinariamente graves consecuencias que una denuncia de esa entidad puede comportar para el denunciado".

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.