El exalcalde de Molina dice que Turismo ofreció a su Ayuntamiento promoción gratuita a través de las empresas de la Púnica

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia propuso al Ayuntamiento de Molina de Segura abrir un diario digital promocional a través de las empresas de la trama Púnica, sin ningún coste para la administración local y sin mencionar en ningún caso que ese medio se usaría también para mejorar la imagen del entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz.

Así lo ha declarado este miércoles el que fuera alcalde del municipio cuando estalló la trama, Eduardo Contreras, que ha comparecido como testigo en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional para determinar si el ex consejero contrató con la trama servicios de mejora de su imagen online cargando los costes de manera fraudulenta al Instituto de Turismo.

Contreras ha reconocido su buena relación con la entonces directora del ente, Mariola Fernández, también investigada en la causa, y que había sido concejala en el Ayuntamiento, y fue ella quien le solicitó una reunión a la que acudieron también el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura; el empresario Alejandro de Pedro, y su subordinado Javier Bueno, todos ellos imputados en esta trama.

El empresario le presentó un proyecto para crear un periódico digital en el que promocionar la activa cultural y turística del municipio, reforzando así la labor que ya hacía el gabinete de prensa municipal, y en ningún caso se habló de la promoción directa del alcalde o de la mejora de reputación del consejero.

Los investigadores consideran que la creación de ese diario digital era una de las herramientas que las empresas de la trama iban a utilizar para emitir noticias positivas sobre el consejero, consiguiendo así que otras informaciones negativas quedaran menos visibles en los buscadores de internet.

En la reunión en el Ayuntamiento participó además la periodista que en aquella época ejercía como jefa de Gabinete de Contreras, que ha testificado también hoy para señalar que los empresarios no pidieron ninguna contraprestación económica al Consistorio y que en la propia reunión el entonces alcalde se adelantó a dejar claro que no habría financiación pública para el proyecto.

Tampoco se solicitó la contratación de periodistas para impulsar ese diario, ni la contratación de publicidad, sino que solo se requirió que el gabinete de prensa municipal les enviara sus notas de prensa, como hacía con otros medios de comunicación.

La periodista ha señalado que se envió una nota a las empresas de la trama, pero el diario digital nunca llegó a funcionar.

Para el ex alcalde, era natural que el Ayuntamiento no tuviera que pagar por ese servicio, ya que no lo había solicitado, sino que era un ofrecimiento del Instituto de Turismo, y ha indicado que entraba dentro de la normalidad que la administración regional quisiera promocionar el que es el tercer municipio de la comunidad autónoma por número de habitantes.

En la sesión de este miércoles ha comparecido también como testigo la que fuera jefa de prensa de Juan Carlos Ruiz, y cuyo jefe directo, José Fidel Saura, puso en contacto con las empresas de la trama para que les facilitara información sobre la Consejería de Turismo.

Según su declaración, esta información iba a servir para mejorar las redes sociales de la Consejería, y los datos que se facilitaron fueron principalmente recortes de prensa y notas de prensa, así como algunos datos personales del consejero, lo que no le extrañó, al ser el máximo representante del departamento.

Esta periodista en ningún momento conoció si se estaba tramitando un contrato público relacionado con la promoción turística o la mejora de la imagen del consejero, y su contacto con las empresas de la trama fue siempre por correo electrónico y con los empleados Javier Bueno y Sara Gargallo, que también están investigados en el proceso.

El juicio continúa mañana con la declaración de media docena más de testigos.