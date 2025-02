A la cárcel por amenazar a su novia en San Javier: "Te voy a dar 34 puñaladas, te voy a cortar el cuello"

Un sujeto de 32 años de edad, maltratador condenado en sentencia firme, ha sido mandado a la cárcel por saltarse la orden de alejamiento que le puso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Javier y amenazar a su novia con 'lindezas' tales como "te voy a cortar el cuello". El individuo, condenado por violencia machista, ya está en prisión y en la sentencia se deja claro que no se le puede suspender la pena privativa de libertad.

Tal y como se lee en la resolución judicial, el maltratador "a pesar de tener pleno conocimiento" de que tenía una orden de alejamiento en vigor respecto de la mujer, "y de las consecuencias de su incumplimiento, estando en vigor el cumplimiento de la misma, en la tarde del día 6 de septiembre de 2024 efectuó multitud de llamadas a la perjudicada, mediante el número oculto, respondiendo a algunas de ellas la misma, mostrándole su deseo de que dejara de llamarla, continuando, este, con su actitud".

"Te voy a sacar las tripas"

"En un momento dado, en una de dichas llamadas, el acusado, con ánimo de alterar la paz y sosiego de la perjudicada, le manifestó: 'Hoy o mañana te voy a matar, te voy a sacar las tripas, te voy a cortar el cuello'; 'si no te mato hoy, te mato mañana, te has reído de mí, voy a subir fotos desnudas tuyas a las redes sociales'".

Y más amenazas: 'Te voy a rajar, te voy a asestar 34 puñaladas, te voy a sacar las tripas, ya te he dicho yo que no quería esto, voy a acabar con todo y me voy a la cárcel'. El tribunal tiene en cuanto que la llamó y amenazó "ligeramente afectado por el consumo de sustancias tóxicas, psicotrópicas y sustancias estupefacientes". Que iba drogado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de San Javier condenó al hombre, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, a seis meses y dos días de prisión y a hacer 32 días de trabajos comunitarios. No podrá aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella por medio alguno durante tres años.

Recurso a la Audiencia

La defensa del individuo recurrió ante la Audiencia Provincial de Murcia para pedir que no le metiesen en la cárcel. Expuso que "concurren las exigencias contempladas en el Código Penal para la concesión de dicho beneficio penal (que no entre en prisión), al tratarse de una pena de reducida extensión temporal, la condición de drogodependiente del hombre, que el delito fue cometido a causa de su consumo de sustancias estupefacientes y que acababa de comenzar un tratamiento de deshabituación antes de suceder los hechos, tratamiento que su ingreso en prisión ha paralizado".

"La previa concesión de una suspensión de pena no ha evitado la comisión de nuevos delitos", apostilla la Audiencia

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce la víctima, pidieron que se desestimase el recurso. Que el maltratador sí ingresase en un penal.

La Audiencia, al rechazar el recurso, apunta que el maltratador "no es un delincuente primario" y que "su historial delictivo comprende delitos de la misma naturaleza y tipología penal al que ahora ha dado lugar a su condena".

En este sentido, detalla que "la previa concesión de una suspensión de pena no ha evitado la comisión de nuevos delitos, del mismo tipo que el ahora cometido, y que presentaría un riesgo de nivel extremo, lo que abunda y refuerza la peligrosidad del condenado, especialmente si se conjuga con su factor de consumidor de drogas".

"Tratamiento irregular e intermitente"

"La documentación médica aportada a la causasoloo permite advertir que el problema de consumo de tóxicos, drogodependencia, del condenado se inició hace varios años (teniendo su primer ingreso en el año 2011), siguiendo un tratamiento irregular e intermitente, teniendo su último reingreso en el año 2016, sin que conste seguimiento posterior de ningún tipo", se lee en el documento judicial, que añade que "en Murcia, su asistencia a Salud Mental es el 2 de septiembre de 2024 y, efectuado análisis de tóxicos, da positivo en cannabis y cocaína".

"La razón para acudir a Salud Mental es su deseo de abandonar el consumo de tóxicos. Los hechos por los que ha resultado condenado se produjeron en el lapso temporal inmediato siguiente, hasta el punto que en esa información médica se refleja, con fecha 9 de septiembre de 2024 que ha quebrantado la orden de alejamiento, tendrá juicio rápido, posible ingreso en prisión".

"Por lo tanto, el condenado, seguía consumiendo sustancias tóxicas al momento de los hechos por los que ha resultado condenado y no estaba en tratamiento de deshabituación, sino que había tenido un primer contacto al manifestar que quería dejar el consumo, lo cual no dejó de ser una mera manifestación voluntarista sin respaldo alguno de abandono de consumo y de iniciación efectiva de tratamiento", remarca el tribunal.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.