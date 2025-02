Apuñalan a un vecino tras el incendio en su edificio de Molina de Segura

El incendio que, de madrugada, causaba alarma y obligaba a desalojar un bloque de pisos en Molina de Segura acababa con un hombre herido por arma blanca y otro varón detenido como presunto autor del ataque, indican fuentes cercanas al caso.

En concreto, la Policía Nacional arrestaba a un hombre, con numerosos antecedentes, como presunto autor de la tentativa de homicidio cometida sobre un vecino de 39 años tras el suceso, acontecido de madrugada en el barrio de Fátima.

Los hechos tuvieron lugar una vez que los residentes en el edificio salieron a la vía pública, tras originarse el fuego. Entonces, por razones que no han trascendido, se produjo entre dos varones una riña, la cual fue subiendo de tono hasta que uno de ellos empuñó un cuchillo que portaba y atacó a su oponente.

Atendido in situ

El agredido, en un intento de defenderse, alzó los brazos y la cuchillada le alcanzó en una de sus manos. Las lesiones, por suerte, no fueron de gravedad y los sanitarios movilizados al lugar, la calle Maestro Navillo, lo atendieron in situ: no fue necesario su traslado al hospital.

Bomberos, sanitarios y Policía trabajan en las labores de extinción de un edificio de Molina de Segura. / CEIS

Los agentes de la Policía Nacional que se encontraban ya presentes en el lugar, debido a la emergencia del incendio, procedieron al arresto del sospechoso, un viejo conocido del cuerpo, al tratarse de un supuesto delincuente multirreincidente. No ha trascendido la razón de la pelea.

Con el apuñalado, se elevan a cinco los heridos en el suceso. Los cuatro restantes se intoxicaron por inhalar humo. De acuerdo con el 112, "el 061 atendió a cinco heridos, una niña de once meses y una mujer de 36 que han sido trasladadas al Virgen del Arrixaca, y a una mujer de 36 años y un hombre de 33, trasladados al Morales Meseguer". El quinto es el acuchillado.

Puesto de mando

El incendio, en principio, parecía tener más entidad de la que finalmente, y por suerte, tuvo. Ante las informaciones que transmitían los efectivos de extinción de incendios, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 estableció un puesto de mando avanzado para atender a los afectados.

Se alertó a los hospitales, para que los facultativos de guardia estuviesen aguardando en las puertas de urgencias de los hospitales por si, hipotéticamente, empezaban a llegar numerosos perjudicados.

Segundo fuego en 48 horas

El del barrio de Fátima es el segundo incendio que vive el municipio en apenas 48 horas. El anterior fue también de madrugada, en la calle del Pilar, y tuvo su origen en un microondas.

Un hombre, vecino que vivía en el piso en el que se originó el fuego, intentó apagar el electrodoméstico con cubos de agua tras poner a salvo a su esposa y a su hija, una bebé de 11 meses, informaron fuentes cercanas al caso y testigos.