Una letrada de Cartagena que sufrió abusos de un compañero: "El Colegio de Abogados protegió a mi agresor"

«Fueron a echarle una mano al agresor», tiene claro Elena Mendoza Candela, abogada natural de La Unión que quiere que salga «nombre y dos apellidos» en la información referente a su caso: fue agredida sexualmente por un compañero (hay sentencia firme del caso) y no recibió respaldo alguno por parte del Colegio de Abogados de Cartagena.

Actualmente «estoy superfeliz, en la mejor etapa de mi vida», detalla esta profesional, que añade que «en octubre me fui de Cartagena, me he ido a otra provincia a vivir, aunque me hubiese encantado estar allí ahora, con todo esto saliendo». Es partidaria de que estos episodios de violencia sexual «se cuenten, y que las víctimas salgamos, aunque nos caiga la monumental».

Mendoza Candela explica que «en junio de 2022 el Colegio organizó una comida en El Batel. Esta persona ya me estuvo molestando en la sobremesa, pero el culmen del abuso fue que, cuando nos echábamos una foto de grupo, me agaché, se me puso a la izquierda y metió la mano hasta el fondo, me tocó entre las piernas, la vulva».

"¿Sigues enfadada?"

«A partir de ahí entré en un estado de nervios total», rememora, para agradecer que «muchos compañeros se portaron genial» en ese momento. «Ya ahí el decano se enteró», precisa.

«Salí de El Batel como pude, acompañándome una compañera; al día siguiente, por la mañana, recibo tres llamadas del agresor, para pedirme disculpas. Le cuelgo y me llama el decano. Me dice: ‘Elena, ¿cómo estás? ¿Sigues enfadada?’ El decano me dijo que él (el agresor) era muy buena persona», desgrana la víctima, que asevera que «el decano es íntimo amigo del agresor, porque fueron juntos al colegio».

Mendoza Candela recalca que «denuncié representándome a mí misma, a los pocos días, en el Juzgado de Guardia. Ya en julio, de manera verbal, el Colegio me insta a hacer una mediación con mi agresor, para zanjar el tema. Todo de manera verbal, me lo dice la vicedecana en su despacho».

"Me reventaron psicológicamente"

«Digo que no, que eso es un insulto, creo que no es ni legal. Ahí me vuela la cabeza, me reventaron psicológicamente ese día», incide.

Fue en diciembre cuando, en los juzgados, el agresor se conformó y lo condenaron por abusos sexuales a una pena de una multa de 8 meses a razón de 6 euros diarios, y a indemnizar a su víctima con 4.845 euros.

«Al día siguiente yo presento tres escritos al Colegio, solicitando que se le inhabilite. Que le prohíban que vaya a más comidas colegiales, para que no agreda a más compañeras mías; y solicitando que hagan lo que sea para que esta persona no represente a ninguna mujer en el Turno de Oficio en violencia de género ni violencia sexual», manifiesta la víctima, que lamenta no haber recibido «respuesta de nadie».

«Llamé al Consejo General de la Abogacía Española», destacó. También está a la espera de que le contesten. A su juicio, «los hechos hablan por sí solos» y desde el órgano colegial «fueron a echarle una mano al agresor», reitera.

Este diario intentó recabar la versión del Colegio de Abogados, de momento sin éxito.