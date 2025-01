Los taxistas de la Región piden más policías por el repunte de las agresiones que sufren

La Policía Nacional hacía público esta semana el arresto de un joven de 24 años que, presuntamente, atacó salvajemente, a golpes y patadas, al taxista que lo recogió, con el cual se enzarzó en una pelea tras negarse a pagar la carrera.

No es un caso aislado. Taxistas de la Región aseguran que vienen sufriendo un repunte de agresiones, cada vez más violentas, por parte de clientes, por lo que piden más presencia policial en la calle, a fin de evitar estas situaciones.

Muchos ni denuncian

Fabio García, presidente de Radio Taxi Murcia, explicó que desde finales de 2024 «ha habido un incremento cuantitativo importante» de estos asaltos. Los profesionales del sector «estamos sufriendo episodios de impagos, robos de móvil y amenazas», destacó.

"Un chico se sentó detrás del conductor y empezó a pegarle, a darle tortas sin más", asegura Fabio García

García se centra en algunos de los últimos incidentes de los que ha tenido conocimiento, aunque es consciente de que «muchos compañeros no lo dicen» y no llegan a poner el caso en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«En uno de los casos, le dieron un tortazo al taxista, le quitaron el móvil y salieron corriendo», rememoró el responsable de Radio Taxi, que también aludió a un incidente donde el cliente se negó a abonar la carrera y empezó a pegarle «patadas al coche».

«Hay otro caso, que es curioso: nada más subirse en el coche tres personas, un chico y dos chicas, él se sentó justo detrás del conductor y empezó, sin más a pegarle, a darle tortas», recordó García.

Este taxista «tuvo suerte de que venía un coche de la Policía Local», que paró y pudo capturar al individuo. «Se lo llevaron al calabozo, era un chico que tenía antecedentes y pasó a disposición judicial», apuntó. Las dos mujeres que le acompañaban no hicieron nada.

"La cara hecha un cromo"

Sobre el profesional atacado por el joven de 24 años, el suceso que comunicó el Cuerpo Nacional de Policía, Fabio García comentó que «tiene la cara hecha un cromo».

«Me contó que cogió al chico en un salón de juegos de Mariano Rojas. La llamada fue de una camarera del local», detalló. El joven dijo al chofer que le llevase a Churra.

«Cuando estaban llegando al destino, le dijo que le iba a pagar por Bizum. Pero no se lo mandaba. A la tercera vez que le dice el compañero que no le llegaba, el susodicho vio el móvil, se bajó del coche, el compañero se bajó detrás y tuvieron dos o tres palabrillas», subrayó el presidente de Radio Taxi, que precisó que «cuando el compañero se dio la vuelta, le pegó un empujón, lo tiró al suelo y empezó a darle patadas en la cabeza. Ya no se pudo levantar».

Cuando se estaba produciendo la brutal agresión, «afortunadamente, pasó una pareja con el coche, pararon y llamaron a la Policía, que llegó muy rápido».

Mientras el taxista se hallaba tirado en el suelo, malherido, el sospechoso «le quitó el móvil y la cartera, lo registró, le quitó su móvil personal y el de trabajo y se fue corriendo», comentó García.

"Sigue mareándose"

Por suerte, «alguno de los testigos lo conocía, dijeron a la Policía dónde estaba su casa, la Policía fue hasta allí y lo apresó».

El taxista agredido fue asistido en el Virgen de la Arrixaca. El ataque fue el 11 de enero y «dice que sigue mareándose, aún está sin trabajar, lo pasó fatal», indicó el responsable de Radio Taxi.

A la pregunta de cómo cree que se puede actuar ante esta violencia, García apostilló que muchos profesionales instalan mamparas, aunque «es un problema, porque limitan el aire», por lo que reclamó «más presencia policial en la calle». La inseguridad «no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos», en la que los chóferes «estamos expuestos».

Calma en Cartagena

La situación que viven los profesionales del sector en la capital murciana no se da en la ciudad portuaria. Antonio Cabrera, presidente de Radio Taxi Cartagena, aseguró a este diario que «no hemos tenido ningún percance serio desde hace bastante tiempo».

Sí se producen pequeños incidentes como «alguno que te deja a deber, se va y no vuelve», pero sin violencia. «No tengo conocimiento de ningún robo», celebra al respecto.

Lo que sí viven estos profesionales, como todos los que trabajan en el taxi en la Comunidad (y en España) son episodios de clientes que se suben al vehículo, por ejemplo, bajo los efectos de alguna sustancia, en especial los fines de semana y en horario nocturno. Ir así no implica que se muestren agresivos, aunque sí han llegado a vomitar en el coche.

Recoger en otros municipios

En todo el término municipal de Cartagena hay alrededor de 250 licencias. A la pregunta de cuál es su demanda principal, Antonio Cabrera apunta que «estamos trabajando en el tema de ver si es posible que podamos cargar legalmente en toda la Región», puesto que ahora mismo «solo podemos en puertos y aeropuertos».

En este sentido, deja claro que lo que piden es «que yo pueda, por ejemplo, ir a Murcia a recoger al cliente que me haya solicitado el servicio», el cual «siempre sería con destino en Cartagena».

«Es una de las cosas en las que estamos intentando ponernos de acuerdo, ahora mismo estamos con reuniones entre taxistas porque algún municipio no está de acuerdo», apunta Cabrera, que añade que, cuando alcancen un consenso, «entonces iremos ya a hablar con nuestros ayuntamientos, o con la Consejería, para que den una forma» a su demanda.