Un incendio en pleno barrio de La Paz acaba con tres atendidos y provoca el desalojo de un edificio entero

El incendio de una vivienda, situada en la planta baja de un edificio del barrio murciano de La Paz, hizo que saltaran las alarmas de los vecinos de la calle Río Tajo. El denso humo negro que escapaba por una de las ventanas de la morada comenzó a verse pasadas las tres de la madrugada de este domingo.

Según informaron los Bomberos de Murcia, para llevar a cabo su extinción fue necesaria la intervención de 13 efectivos y hasta 3 camiones, uno de ellos de escala(del Parque del Infante).

El fuego, que se propagó rápidamente por la casa, devoró el interior del domicilio por completo. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales. Cuando los bomberos llegaron al lugar del suceso, no encontraron a nadie dentro de la vivienda. No obstante, de acuerdo con Emergencias, tres personas fueron atendidas en el lugar por inhalación de humo: tres mujeres de 18, 57 y 63 años.

Dos bomberos de Murcia junto a la vivienda afectada por las llamas. / Israel Sánchez

Los bomberos tuvieron que confinar y luego desalojar a los vecinos que habitaban en las plantas superiores a la de la vivienda afectada. En total, seis personas tuvieron que ser evacuadas ante el peligro de las llamas.

Finalmente, el equipo de Bomberos dio por concluidas las labores de extinción y regresó al parque sobre las cinco de la madrugada, unas dos horas después de que comenzara todo. Por el momento, se desconoce el origen del fuego, las primeras investigaciones aún no pueden confirmar que sea eléctrico.