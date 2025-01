Amenazas, incendios y pintadas de la 'mafia' del taxi de Sevilla: "He sufrido mucho por mi familia"

La parada del aeropuerto de Sevilla es la más rentable para aquellos que se dedican a llevar y traer turistas. Un botín muy jugoso del que no toman parte todos: "Las recientes actuaciones tratan de esclarecer un supuesto monopolio forzado establecido en el aeródromo de San Pablo, donde no se dejaba trabajar a taxistas que no pertenecieran a la asociación Solidaridad", explicó el pasado viernes Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Esta situación no es nueva, pero la conocida como 'mafia del taxi' vuelve a estar en el foco de Justicia y Policía Nacional.

Hasta 18 detenidos se contabilizaron hace solo unos días en el marco de la operación Aertase. Entre ellos, la cúpula de la organización Solidaridad Hispalense del Taxi, que ha quedado en libertad con cargos. Los posibles delitos por los que se les investiga, "coacciones, amenazas, daños y pertenencia a organización criminal". Así, este colectivo enfrenta de nuevo otro proceso judicial tras el que se abrió en 2017, archivado porque no se respetaron los plazos en la instrucción.

Dos veces en el banquillo en menos de 25 años de historia. Esta vez, a raíz de denuncias interpuestas "por otros taxistas, titulares de licencias de VTC e incluso de algunos particulares", según apuntó Pedro Fernández. No son los únicos: a lo largo de este cuarto de siglo, policías locales y hasta un delegado de Tráfico también han denunciado de manera pública las intimidaciones que han sufrido por parte de esta entidad gremial. Hasta la publicación de este artículo, Solidaridad no ha respondido a las preguntas de El Correo de Andalucía.

El delegado que les plantó cara

Élite Taxi, otro colectivo de esta profesión, criticó el pasado viernes en un comunicado que "la dejadez y el consentimiento" del Ayuntamiento han permitido "perpetuar en el tiempo la forma de actuar" de Solidaridad. Asimismo, avisaron de que resulta "sospechosa la falta de explicación a que la administración nunca haya puesto remedio" a estos hechos. El actual alcalde, por su parte, se ha limitado a declarar tras los arrestos que "en la mesa del taxi se analizará la situación para tomar medidas para el futuro". Una reunión que se celebrará este viernes y a la que acudirán representantes de todas las asociaciones.

Pero hubo un político que les plantó cara de frente: Blas Ballesteros, concejal de Tráfico durante el Gobierno de Sánchez Monteseirín. "Promoví el Instituto del Taxi y llevé a referéndum en el 2000 si querían que la parada de San Pablo fuese rotatoria. Ganó el sí con una mayoría aplastante, y justo después se crea Solidaridad", cuenta Ballesteros a El Correo de Andalucía. Una opción, la del turno rotatorio, que validó y consideró el TSJA unos años después como "la más equitativa".

"A partir de eso, realizan pintadas en el domicilio de mi madre, en mi despacho de abogados y en el colegio de mis hijos. Incluso quemaron mi coche y hasta tres veces la puerta de mi casa. Y una noche tuve que salir escoltado de un restaurante donde comía con mi familia", recuerda este exdelegado socialista. Pero no se dejó amedrentar por los escraches: "Aguanté hasta final de legislatura, y durante ese tiempo se les quitó la licencia por irregularidades manifiestas a 19 taxistas partiendo de investigaciones policiales".

"En aquel momento se dividió el sector: una gran parte apoyaba las iniciativas del Consistorio, y por otro lado, Solidaridad amenazó al PSOE con reventar la campaña electoral si continuaba con ellas", asegura Blas Ballesteros. "Me tomé muy en serio este tema porque sé que la mayoría de taxistas son gente honesta. Creí que podíamos afrontarlo, y al final al que machacaron fue a mí", afirma este abogado, que abandonó los despachos de Plaza Nueva en 2003.

"Yo salí jodido de aquella época. Sufrí mucho por mi familia, que vivió una etapa muy dolorosa", reconoce Ballesteros. "Debemos afrontar con mucha seriedad este asunto. Esta asociación es una organización criminal en toda regla, tal como refiere el auto del juez, y no puede ser que esa sea la primera imagen que tenga el turista cuando llega a nuestro aeropuerto".

Taxistas y conductores de VTC coaccionados

"Las coacciones, amenazas, agresiones y daños a compañeros y compañeras por intentar prestar servicio en el aeropuerto sin pertenecer a dicha asociación se han recrudecido mucho más de lo que habitualmente venían siendo", denunció Élite Taxi la semana pasada. De las 1.715 licencias activas de taxi que hay en la capital andaluza, algo más de 200 pertenecen a Solidaridad, por lo que en teoría en torno al 90% de los taxistas no podrían acceder al aeropuerto a trabajar.

Este mismo martes se registró el primer altercado en el aeropuerto tras los últimos arrestos. Aunque los gritos de ayuda por parte de profesionales de este mismo sector se han sucedido a lo largo de los años: uno de los dirigentes de Foro Taxi Libre reveló en 2017 que le habían llenado la fachada de su domicilio de excrementos de perro, según publicó en su día Diario de Sevilla. Y en otra ocasión se encontró una pintada que decía "TDOS TAXIS JUDAS" en el rellano de su vivienda.

Y no solo lo han sufrido sus colegas: los conductores de VTC, también. "Este es un problema al que nadie ha puesto freno, tenían una impunidad absoluta", dice Pablo García, presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía. "Desde que existe Solidaridad ha habido lunas rotas, huevos llenos de decapante, coches apedreados... Y coacciones, claro, con pintadas en fachadas", enumera.

"En nuestro sector hemos vivido muchos daños y perjuicios, que tuvieron su punto álgido con la quema de nueve vehículos de Cabify en 2017", rememora García. "Fue un palo grande que se archivara la anterior macrocausa del taxi por motivos procesales. Ahora apoyamos a las autoridades policiales y judiciales para que se saquen este tema adelante de una vez", comenta el presidente de la patronal del VTC. "Es una oportunidad histórica para acabar con esto".

Imagen de los vehículos de Cabify calcinados en 2017. / EP

Policías fuera del aeropuerto

Hasta los propios policías: "Hace un tiempo aparecieron pintadas contra algunos agentes. Además, consiguieron que ciertos miembros que estaban muy encima del tema dejaran de prestar servicio allí", afirma Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla. "En 2019 se creó la Unidad Puerto y Aeropuerto, encargada de vigilar estas estaciones, con más de 20 efectivos destinados a ella. En este tiempo se ha ido esquilmado y hoy día solo quedan cuatro", declara Raposo.

"El Ayuntamiento agachó la cabeza ante las presiones", denuncia este representante sindical. Una opinión que comparte con otras organizaciones del taxi y VTC. Hubo un delegado, Blas Ballesteros, que sí decidió actuar, aunque esta afrenta tuviera consecuencias: "Ni el comisario de Policía Nacional de entonces ni yo nos imaginábamos en un principio la profundidad de este hecho. Ahora tenemos la oportunidad de ponernos todos de acuerdo: el turismo de nuestra ciudad empieza al salir del aeropuerto".