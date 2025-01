El violador de la mota del río de Murcia, al banquillo: se enfrenta a más de medio siglo entre rejas

Patricio M., el vecino de Javalí Nuevo de 29 años que fue detenido en septiembre de 2022 por agredir sexualmente y robar a cinco mujeres en la mota del río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia, se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide para él penas que suman más de medio siglo entre rejas. Además, tiene otro procedimiento pendiente: el de la agresión sexual que cometió, supuestamente, en Molina de Segura, que es una causa aparte.

El sujeto, que se encuentra en prisión provisional, fue trasladado desde la cárcel hasta los calabozos del Palacio de Justicia de Murcia. Hay que recordar que Patricio, presuntamente, amenazaba a sus víctimas con un cuchillo en la zona del río para agredirlas sexualmente.

La Policía Local le dio caza tras varias denuncias y se lo entregó a la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Horas después del arresto, lo llevaron al Juzgado de Guardia y, de ahí, a prisión provisional, la cual le fue prorrogada. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia da inicio a su vista oral, de la que se prevén dos sesiones: este martes y el próximo día 21.

Al comienzo, la defensa del sujeto, ejercida por el abogado Raúl Noguera, planteó tres cuestiones previas. La primera, solicitar que su cliente declarase en último lugar (algo que ahora permite la ley y que se viene haciendo últimamente en los juicios).

El letrado, por otro lado, apuntó que varias víctimas no presentaron lesión alguna. Además, reclamó la nulidad de “la rueda de reconocimiento policial”, porque se practicó “sin asistencia letrada de la defensa, sin las debidas garantías”.

“El acusado se sienta aquí porque es parado en un control rutinario de Policía Local, porque les salta la busca y captura”, recalcó Noguera, que apeló a la “teoría del fruto del árbol envenenado”.

El Ministerio Público no se opuso a que Patricio declarase en último lugar, aunque sí la letrada de la acusación particular. El tribunal, presidido por el juez Andrés Carrillo, lo autorizó, aunque dijo al abogado que podría haberlo pedido antes, puesto que “nos trastoca usted las sesiones del juicio”. Por tanto, la vista arrancó con la declaración de una de las víctimas.

"Enséñame las tetas"

“No lo conocía de nada”, aseguró la primera de las víctimas del violador de la mota del río que declaró en el proceso que se sigue contra él.

Rememoró que el sujeto la atacó un viernes de agosto y que no había apenas gente. Ella iba en bicicleta. Primero lo vio en moto, luego él “se me adelantó”. “A los tres o cuatro minutos, se me pone a mi altura, se me cruzó, en ese momento cogí el móvil, le echo una foto, pensé… no sé. Y me dice: ‘Dame el móvil, dame la riñonera’. Y me pegó un tirón del pelo y me llevó casi al suelo”.

“Enséñame las tetas”, le gritó el sujeto entonces. Ella le dijo que había llamado a la Policía, y fue cuando él “empezó a decir ‘policía, policía…’ y se fue, alterado, asustado, mucho”, relató.