Muere un peatón al ser arrollado por un camión a las puertas de un instituto de Santomera

Un peatón ha muerto esta tarde al ser atropellado por un camión tráiler a las puertas del instituto de Educación Secundaria Poeta Julián Andugar de Santomera.

Los hechos han ocurrido a las 18.34 horas de este viernes, cuando el vehículo de grandes dimensiones ha arrollado al viandante, sobre el que no han trascendido más datos, en la carretera RM-414, a la altura del IES Poeta Julián Andugar.

Lugar del atropello en Santomera / Israel Sánchez

Testigos informan de que el camión se ha marchado del lugar y no se ha detenido a atender a la persona atropellada. Aunque todo apunta a que se ha dado a la fuga, no es posible determinarlo porque dichas fuentes consideran que es posible que el conductor "no se haya dado cuenta" del arrollamiento.

Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean al suceso. Además, se han personado en la zona Policía Local de Santomera y una ambulancia del 061 con sanitarios, que a su llegada solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.