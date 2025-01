La Policía rastrea las redes sociales en busca de menores islamistas radicalizados en la Región

Captación terrorista, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Son los delitos que habitualmente se imputan a las personas que son detenidas como sospechosas de yihadismo, dos de las cuales cayeron durante 2024 en la Región.

Los investigadores de la Brigada de Información de la Policía Nacional que luchan contra este tipo de terrorismo no pierden de vistas a los sujetos que, en redes sociales, realizan y difunden numerosas publicaciones a favor del Estado Islámico. Pero no solo a quienes las cuelgan: también a quienes las consumen. Un público que, en numerosas ocasiones, está formado por personas que no han cumplido la mayoría de edad, a las que estos individuos pueden manipular y moldear a su antojo, incluso para incitarlas a perpetrar atentados terroristas.

Son chicos nacidos en España, hijos de inmigrantes, y sus familias no saben que ven esa propaganda

El día de Nochevieja se hacía público que en Elche, localidad de la vecina provincia de Alicante, cuatro menores de entre 14 y 17 años de edad habían sido detenidos por agentes de la Brigada Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Los especialistas, desplazados de forma exclusiva desde la capital de España para este cometido, llevaron a cabo las capturas en el marco de una operación contra el yihadismo en la que se investigaba la captación de posibles nuevos terroristas.

Estos adolescentes habrían sido captados por adultos yihadistas a través de las redes sociales. Los arrestos se precipitaron porque la Policía llegó a temer que materializasen sus planes terroristas en Navidad. A uno de ellos lo arrestaron en su instituto. Todos fueron llevados a Madrid e internados en un centro, mientras las indagaciones continúan en marcha.

Radicalización frente a la pantalla

El Ministerio del Interior alertaba recientemente del aumento de menores a los cuales, aunque parezca extraño a priori, el yihadismo les parece atractivo por cómo se lo ‘venden’ algunos en redes. Internet es su hábitat y,con una pantalla en medio, empiezan a radicalizarse poco a poco.

Estos chiquillos, apuntan fuentes policiales, son nacidos en España, pero sus padres en tiempos emigraron: en su mayoría proceden de Marruecos. Están plenamente integrados en sociedad y sus familias no suelen tener ni la menor idea de qué tipo de contenido peligroso consumen.

La marroquí es una de las comunidades migrantes más numerosas de la Región. Tal y como reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la comunidad murciana hay casi 100.000 marroquíes: en concreto, da una cifra de 92.380.

Hasta en los videojuegos

De ahí que los expertos policiales no descarten que algunos de estos menores, pese a haber nacido en la Región y vivir en el seno de una familia como cualquier otra, puedan llegar a sentir curiosidad por lo que acaba siendo propaganda yihadista pura y dura, cada vez más estudiada para ser dirigida a ellos y que surta efecto.

Imagen de archivo de un arresto por difundir el ideario yihadista. / LA OPINIÓN

Fuentes policiales explican que, además de reclutar adeptos en redes, a los menores los captan en videojuegos: ya hay hasta versiones yihadistas del Call of Duty.

Se vigila Internet, se vigilan mezquitas y se trabaja con cautela y profesionalidad. En el conjunto del país en 2024, las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se saldaron con 81 detenidos por yihadismo. El número de operaciones antiterroristas repuntó en el último año, pasando de 43 en 2023 a 49 en los últimos doce meses.