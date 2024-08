Evacúan a siete personas, entre ellas un bebé, en el incendio de un edificio en Águilas

La Guardia Civil ha rescatado a siete personas, entre ellas un bebé de dos meses, de un bloque de viviendas que se había incendiado durante esta madrugada en el municipio de Águilas.

Según informaron fuentes del cuerpo, la evacuación se inició sobre las dos y media de la mañana tras recibir el aviso sobre un posible incendio en el interior del inmueble. Agentes de la Benemérita se trasladaron al lugar y observaron que debajo de la puerta de uno de los pisos de la primera planta emanaba abundante humo.

Después de llamar en repetidas ocasiones al domicilio y no obtener respuesta, el incremento del calor y el humo en la vivienda empujó a los guardias civiles a entrar y, tras recorrer las distintas estancias del inmueble, no encontraron a nadie. No obstante, evacuaron el resto de viviendas del edificio y en una de ellas encontraba una pareja con su bebé de dos meses. El total de personas que salieron del edificio asciende a siete.

Poco después, llegaron al lugar los bomberos, que han sido los encargados de sofocar el fuego. Además, se ha desplazado a la zona una Unidad Medicalizada del SUAP de Águilas Norte que atendió a los siete vecinos evacuados y a cada uno de los tres agentes que habían realizado el rescate, quienes no han precisado traslado al hospital.

Excepto la joven pareja y su bebé, que ha decidido trasladarse al domicilio de un familiar, el resto de vecinos regresaron a sus viviendas cuando el incendio ha sido extinguido. De momento, se desconoce el origen del fuego.