La Policía investiga el apuñalamiento de una mujer en una terraza de Alicante

La Policía de Alicante investiga el apuñalamiento de una mujer en una terraza en el barrio del Pla de esta ciudad a plena luz del día, según confirmaron a este diario fuentes policiales. La mujer de 51 años de edad fue atendida por una ambulancia y trasladada a un centro sanitario, mientras que las Fuerzas de Seguridad estaban buscando al presunto agresor, que podría ser familiar de la víctima. La presencia de la expareja en la discusión no descarta que pudiera tratarse de un caso de violencia de género, aunque los testigos no le habrían señalado como el presunto agresor. En las inmediaciones del lugar se desplegó un dispositivo policial para tratar de localizar al sospechoso, aunque a la hora de cierre de esta edición aún no se había practicado detención alguna por estos hechos. Del mismo modo, las lesiones sufridas por la víctima no revestirían gravedad y no se teme por su vida, según la información recogida por este diario.

Los hechos ocurrieron hacia el mediodía de este lunes cuando la víctima se encontraba sentada en compañía de su hija en una terraza sita en las inmediaciones de la plaza Manila de Alicante. La que parecía que iba a ser una mañana en la última semana de agosto, pronto se vio enturbiada por unos hechos que han causado cierta conmoción. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la víctima estaba en trámites de separación y que en ese momento había visto aparecer a su marido acompañado por otro familiar. Un encuentro que ha causado un altercado que ha terminado en el apuñalamiento.

La investigación trata de aclarar si estas personas habían ido al local o no buscando a la mujer. Sin embargo, algunos testigos han señalado que esta se ha sentido intimidada al verlos aparecer. La primera reacción ha sido sacar un spray con gas pimienta y se lo ha rociado a ambos. Los testimonio recogidos por este diario apuntan a que en ese momento había más clientes en el local, que se han visto afectados por el aerosol de defensa personal. Algunos tenían tos y algún problema de respiración. El hecho de que la víctima llevara este spray dentro del bolso indica que tenía miedo de sufrir algún tipo de ataque violento.

El uso de este producto ha encrespado los ánimos y la tensión ha ido en aumento, hasta que una de las personas que acompañaban al exmarido de la víctima la habría acabado acuchillando. A continuación, se han dado a la fuga, mientras agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local llegaban a la zona tras ser alertados de la agresión. Una llamada al 112 de Emergencias ponía en marcha todo el operativo para poder proceder al arresto y asistir a la víctima.

La mujer ha sido atendida en el lugar por una ambulancia que poco después ha sido trasladada al Hospital General de Alicante. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en un principio las lesiones que ha sufrido no tienen gravedad.

Sin detenciones

Por otro lado, los agentes desplegados iniciaban una batida para dar caza a los implicados en la puñalada. También se tomó declaración a todos los testigos que se encontraban en la zona en ese momento. La agresión ha tenido lugar a plena luz del día y muy cerca de un parque con juegos infantiles que en esos momentos se encontraban lleno de pequeños con sus familias. Estos testimonios apuntan a que todas las facciones de la familia vivían en la zona y eran conocidos entre el vecindario, por lo que estos podrían estar identificados. Aunque entre alguno de estos testigos había cierto miedo a hablar al considerar que se trataba de una familia conflictiva.

Desde la Comisaría de Alicante se optó por guardar silencio a fin de no interferir con las investigaciones, dado que todavía no se había podido practicar detenciones por lo sucedido. Unos arrestos que podrían llevarse a cabo de manera inminente.