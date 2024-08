A prisión un turista francés por la agresión sexual a su hijo en Valencia

Unos días de vacaciones entre un padre y su hijo de catorce años, alojados en un apartamento turístico del centro de Valencia, han acabado con el progenitor detenido y en prisión provisional acusado de agredir sexualmente a su propio vástago. Encerrado en el baño, el menor, todavía en estado de shock por lo que acababa de ocurrir, pidió auxilio a su madre, quien a kilómetros de distancia –en su Francia natal– le dio las indicaciones para que llamara al 112 y pudiera ponerse a salvo. La rápida actuación de la Policía Nacional en la capital del Túria, y la denuncia interpuesta en la Gendarmería francesa, han hecho el resto.

Ahora el presunto agresor sexual, de 36 años, se encuentra en prisión provisional y se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual a persona menor de 16 años con prevalimiento, al haberse aprovechado de su condición de padre de la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio en un apartamento B&B del centro de Valencia donde se alojaban padre e hijo desde el día 16. De padres separados, el menor reside con su madre en Francia y estaba pasando las vacaciones con su padre en la costa valenciana.

Según ha podido saber este periódico, la noche del día 17 el acusado le propuso a su hijo de catorce años ir a una discoteca, pero el menor se negó. Ante su negativa lo dejó solo en el apartamento y el padre se marchó hasta que regresó sobre las cuatro de la madrugada completamente borracho, como el propio arrestado reconoció y relata la víctima, que lo escuchó vomitar, aunque se hacía el dormido.

Acusa a su exmujer de manipular al menor para que le denuncie

El acusado, que en dependencias policiales se acogió inicialmente a su derecho a no declarar, posteriormente tras ser puesto a disposición judicial negó las graves acusaciones que pesan sobre él. Únicamente admite que llegó ebrio de la discoteca y que se acostó con su hijo en la única cama doble que había en la habitación como la noche anterior. Así atribuye la denuncia a una supuesta treta de su exmujer y madre del niño. No obstante, el menor relató con la ayuda de una intérprete detalles de la agresión sexual que difícilmente podía estar inventándose. Además no agrava los tocamientos que le realizó su padre, quien presuntamente trató de penetrarlo. Situación que lo dejó en un estado de shock durante unos minutos hasta que se levantó de la cama y llamó a su madre desde el baño para pedir ayuda. Cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar el presunto agresor se hizo el sorprendido. El menor fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, donde fue explorado por un médico forense.

Para evitar que pueda eludir la acción de la justicia española y garantizar la integridad física y psicológica de la víctima, la jueza acordó el ingreso en prisión provisional del presunto agresor. Mientras que un familiar del menor se trasladó a Valencia para hacerse cargo de él y regresar a Francia.