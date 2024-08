Los clubes de buceo denuncian la falta de vigilancia y el abandono de Cabo de Palos tras un nuevo robo

Un nuevo robo a centros de buceo hace saltar las alarmas en Cabo de Palos. En la madrugada de este sábado, unos desconocidos han sustraído una lancha neumática Valiant de su amarre, a solo cien metros de la caseta de la Policía Local. Se da la circunstancia de que, además, existe un Cuartel de la Guardia Civil muy cerca del lugar, pero nadie se percató del suceso.

Este robo, que ya está siendo investigado por la Guardia Civil, deja al club Divers sin el único bote de su propiedad para desarrollar su trabajo, en un fin de semana clave para el sector, lo que supone un duro golpe a un sector imprescindible para la economía murciana como es el turismo enfocado a las actividades subacuáticas, y precisamente, en la temporada alta para estos negocios como es el verano.

Tal y como ha denunciado a La Opinión Dionisio García, coordinador de la Asociación de Centros de Buceo de la Región (ACBRM), que representa al 95% de las escuelas autorizadas en la Comunidad, en los últimos 15 días se han producido en todo el litoral murciano 14 robos de esta clase de embarcaciones a este tipo de negocios, "cuatro de ellos en Cabo de Palos", ha precisado. Una situación que viene repitiéndose hace dos años desde San Pedro del Pinatar a Águilas. "Es insostenible, porque somos pequeñas empresas", ha lamentado, destacando la impunidad con la que actúan estas mafias.

Y es que, las lanchas neumáticas son muy codiciadas. Según ha señalado García, son hurtadas con el objetivo de cometer delitos, bien para el transporte de carburante destinado a los motores de las pateras o incluso para el narcotráfico. Una vez usadas, en el mejor de los casos las abandonan intactas. Pero en otras ocasiones, las destrozas o las hunden para borrar las huellas del delito, según ha indicado a esta cabecera Raúl Ibáñez, dueño de Divers.

Imagen del bote neumático sustraído a la escuela Divers en el puerto de Cabo de Palos. / L. O.

Por ello, Ibáñez aún guarda la esperanza de que la embarcación aparezca sin daños. Desde Capitanía Marítima se han puesto a disposición de Divers, que cuenta con una plantilla de siete trabajadores, para efectuar todas las gestiones que conduzcan al hallazgo del pequeño navío. Ahora, Ibáñez trata de encontrar un bote sustituto, de alquiler o prestado por otro centro de buceo, con el fin de poder atender a la treintena de clientes que este sábado y domingo pretenden disfrutar de lo que ofrecen los fondos de la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas.

Sin medios para garantizar la seguridad

García ha subrayado que en el encuentro que ACBRM mantuvo hace unas semanas con la Delegación de Gobierno, se les prometió que se reforzaría la vigilancia en determinadas zonas del litoral a fin de prevenir estos robos. Pero no es optimista: "Es complicado, porque hay mucho territorio por cubrir". Y ha lamentado que las denuncias al Instituto Armado "no sirven para nada, porque en el puerto de Cabo de Palos no hay vigilancia de ningún tipo, ni pública ni privada". En este sentido, han dicho sentirse "abandonados" por parte de la Administración y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional son capaces de abordar, con efectividad, este problema, han critiado los afectados, que sufren cada verano las consecuencias de esta "dejadez".

ACBRM celebrará esta tarde una reunión de urgencia. García no ha descartado que la entidad acometa "medidas de presión" para llamar la atención y que, por fin, se dé una solución efectiva a esta oleada de robos. Y es que ni las alarmas ni los sistemas de seguridad, por muy complejos que sean, intimidan a los amigos de lo ajeno. "¡Se las saben todas!", ha exclamado el coordinador de la asociación.

Unas instalaciones en declive

Tal y como ha recordado el responsable de Divers, el puerto de Cabo de Palos es uno de los pocos que quedan en la Región bajo gestión directa del Ejecutivo autonómico. Sin servicio de seguridad mediante personal o videocámaras, ha contado que, el pasado otoño, se jubiló el marinero encargado del mantenimiento del área, quien no fue sustituido. "El abandono es tal que ante robos, en muchos casos, los seguros niegan la indemnización alegando falta de vigilancia", ha agregado.

En pleno bum turístico, Cabo de Palos está viviendo un estío no exento de incidentes. A la oleada de robos a escuelas de buceo se le añade el apagón de casi un día de duración del 29 de julio por la avería en un generador, que provocó importantes pérdidas a los negocios de la zona, o el fallecimiento de un joven de 17 años después de adentrarse en el mar.