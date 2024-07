Un maltratador condenado hace destrozos en varios coches tras discutir con su ex en Murcia

Un maltratador condenado hizo destrozos en varios coches aparcados en la calle, en Murcia, tras discutir con su expareja, a la cual no podía acercarse por orden judicial, indican fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en el Barrio del Progreso. Cuando la Policía Local tuvo conocimiento de qué pasaba, agentes del Grupo de Seguridad llegaron al lugar, localizaron al sujeto y procedieron a su arresto.

Tras identificarlo, la Policía descubrió que tenía una orden de alejamiento de la mujer. El individuo, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, fue detenido por un delito de daños (por los vehículos a los que causó destrozos) y por quebrantamiento de condena, al haberse aproximado a su ex. Afortunadamente, la víctima no sufrió daños físicos.

La Policía Local lo trasladó a la Comisaría del Carmen de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo del caso.

