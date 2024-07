Se ahoga en una balsa de riego de Murcia a la que se metió para refrescarse

A las diez y cuarto de la noche de ayer, el 112 recibía varias llamadas avisando de la presencia de dos personas en una balsa de riego de Torreagüera (Murcia), un hombre de 42 años y una mujer de 45. Los gritos de la mujer alertaron a la gente alrededor, que trató de ayudar a la pareja y dio la voz de alarma, según fuentes del 112. Los servicios de emergencia que se desplazaron hasta el lugar rescataron a la mujer, pero encontraron al hombre ya fallecido.

La Guardia Civil y los Servicios Sanitarios fueron los primeros en llegar a la balsa, y posteriormente acudió la Policía Local. Fuentes de la Guardia Civil indican que a su llegada el hombre estaba ya inconsciente, flotando boca abajo y la mujer, también en el agua, estaba pidiendo auxilio. Los servicios médicos trataron de reanimar al hombre sin éxito, mientras que la mujer tuvo que ser rescatada de la balsa por los Bomberos, que también se desplazaron hasta la localización.

Fuentes cercanas al caso indican que se trataría de una pareja que habría entrado a la balsa de riego a bañarse, un comportamiento habitual en estos meses. Sin embargo, se trata de un acto peligroso, dado que estas balsas son "traicioneras": bajar es fácil, pero luego no se puede salir. No se conoce si la alberca estaba vallada o no.

Del hombre solo se pudo certificar su fallecimiento, mientras que la mujer fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, pero no consta que precisara traslado a centro sanitario.

El caso pasará a disposición de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Beniel, órgano al que le corresponde por demarcación.