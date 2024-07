Buscan al pirómano que provocó el incendio en la sierra de Altaona en Murcia

El incendio de la sierra de Altaona, en Murcia, que comenzó este miércoles por la noche y se da por estabilizado, es producto de la mano del hombre. Así lo tienen claro desde la investigación del fuego, la cual, de momento, queda en un segundo plano, porque la prioridad es sofocar del todo el destrozo en el monte.

La piromanía (‘pyrós’ es ‘fuego’ en griego y ‘manía’ quiere decir ‘locura’) es la tendencia patológica a la provocación de incendios. Al tratarse de un desorden mental, los policías y especialistas del Seprona son conscientes de que los que los sufren actúan más de una vez.

Como publicó esta misma semana La Opinión, desde la Policía Local de Murcia han reforzado la vigilancia en la zona forestal del municipio, subrayan fuentes del cuerpo. En concreto, en verano hay en la sierra, de forma permanente, una unidad de la Patrulla Ecológica. También peinan la zona los jinetes de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local de Murcia. El incendiario ha actuado, pese a ello.

¿El mismo pirómano que en El Valle?

Tuvieron que pasar más de quince horas de extenuantes labores a pie de sierra para que los bomberos diesen por extinguido el incendio que, a mediados de marzo, se desataba en El Valle, al lado del Santuario de la Fuensanta. El fuego, que se había desatado la noche antes, acabó con más de 5.000 metros cuadrados de monte. Por fortuna, no hubo daños personales.

De aquella catástrofe no tuvo la culpa un rayo: se trató de un incendio del todo intencionado, provocado por un ser humano. Un individuo al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aún no han capturado. No obstante, la Policía Local de Murcia mantiene, cuatro meses después del suceso, abierta la investigación para identificar, localizar y detener al incendiario, indican fuentes policiales, que no descartan que el mismo individuo se encuentre detrás del destrozo en Altaona.

Doscientas llamadas

Poco después de las diez y media de la noche del miércoles, el 112 recibía más de 200 llamadas para avisar de que estaba ardiendo el monte, lo cual se veía desde la ciudad de Murcia.

A la zona, según informó luego el Ayuntamiento de la capital regional a través de sus redes sociales, acudieron Bomberos y una birgada forestal. Ya este jueves por la mañana se incorporaban dos helicópteros de de Dirección General de Seguridad y Emergencias y una brigada forestal helitransportada, además de refuerzos en los efectivos de Emergencias.

Peligro alto

Los eventos atmosféricos extremos, las altas temperaturas y los incendios, muchos de ellos intencionados, forman el caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Desde el pasado 3 de julio, el mensaje fijado que tiene el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia en su cuenta de X recuerda que «estamos en época de peligro alto de incendios forestales» y que «el Plan Infomur detalla y coordina los recursos destinados a apagarlos, pero evitarlos está en tu mano».