Intenta estrangular a su novia y obligarla a tener sexo en su casa de Jumilla

Un sujeto de 39 años de edad ha sido condenado por intentar estrangular a su novia para obligarla a mantener relaciones sexuales en su casa de Jumilla. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha impuesto al individuo penas que suman 16 meses entre rejas: ocho por el delito de amenazas y otros ocho por el delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos acontecieron hace un año. Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el hombre, originario de Guatemala y sin antecedentes penales en el momento de las agresiones, acudió al domicilio de la hermana de su víctima porque esta se había ido de la vivienda que compartían. Fue a casa de la hermana en busca de su pareja, ya que creía que se habría refugiado con su pariente tras la pelea que tuvieron.

"Si mañana aparece sin cuello..."

Al no encontrar a su novia, a la que fue su cuñada le espetó: «Tampoco te gustaría que tu hermanita apareciera con los ojos ‘pelaos’» y «si ella mañana aparece sin cuello, Dios no lo quiera, a quién vas a culpar». La hermana puso el móvil a grabar.

Diez días después, de nuevo en la casa que compartían, el individuo agarró a su novia y le exigió que tuviesen sexo, a lo que ella se negó. Entonces, tal y como se lee en la resolución judicial, la cogió primero de los brazos con fuerza y le dijo que iba a tener relaciones sexuales con él quisiera o no, «cogiéndola del cuello fuertemente y empujándola». La mujer, refleja el tribunal, afortunadamente pudo zafarse y pedir ayuda.

Un año después, ya en el juicio, la víctima renunció a la acción penal contra el sospechoso y aseguró que nada reclamaba en concepto de responsabilidad civil.

Este sujeto fue condenado, en juicio rápido, a los 16 meses de cárcel y se le impuso una orden de alejamiento de la mujer. El maltratador recurrió.

La Audiencia, al desestimar el recurso, se apoya en el testimonio «plenamente creíble» que ofreció la víctima, pese a su negativa a seguir adelante en el procedimiento penal. Ella explicó sobre ese día: «Quería tener relaciones..., yo le dije que no...; él solo intentó, no más, pero no me hizo nada... me cogió del cuello, me agarró..., me sentí intimidada en ese momento, pero no porque pasaran cosas malas, no..., ese día no me pegó, sólo a la pared y nada más...»

También se tiene en cuenta el testimonio de la hermana de la afectada, a la cual la víctima telefoneó. «Cogí el móvil y escuché la voz de mi hermana entrecortada, diciendo: habla a la Policía, que me está haciendo daño... tres palabras y la llamada se corta. No era una voz normal de una persona».

"Soy muy celoso"

«Directamente me fui a la Policía: mi hermana estaba muy alterada, nerviosa, no podía hablar claramente. Me dijo que él intentó abusar por la fuerza y, como no lo dejó la quiso ahorcar», declaró esta familiar, que aportó grabaciones en las que el individuo profiere amenazas y culpa a los celos: «Sé que soy muy celoso».

El sujeto, al tratar de que la sentencia le fuese revocada, arremetió contra la hermana de su víctima, la cual, según él, «retorció el contenido de una conversación para tergiversar frases aisladas, sacándolas de contexto». Acusó a la hermana de tener «odio», de grabarlo «a traición» y destacó que lo que pasó fue «una discusión» y ya está.

La Audiencia, al rechazar la petición del condenado, apostilla que «la grabación, más que un acto de traición al acusado, es natural protección hacia su hermana, amén de sagaz y encomiable».

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.