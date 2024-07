Los condenados en un año en la Región se disparan desde la pandemia y ya superan los 11.000

Un total de 11.142 personas fueron condenadas por los juzgados y tribunales de la Región en 2022, el último año del cual dispone de registros el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los penados, tan solo 1.670 son mujeres, lo que supone un 14,9% del total.

La cifra de condenados adultos en la Comunidad ha ido incrementándose. El año antes de la pandemia ascendió a 9.648, en 2020 fue de 7.661 y en 2021 hubo 10.157 condenas, detalla el INE. En cuanto a los condenados menores de edad en la Región, ascendieron a 552 en 2022, refleja el INE.

Volviendo a los adultos, en cuanto a la tipología de los ilícitos, de estas condenas un total de 169 fueron por delitos contra la libertad sexual. Asimismo, hubo 22 condenados por homicidio, dos por asesinato y 28 por homicidio imprudente en la Región. También hubo 207 condenados por atentados contra la autoridad. Además, hubo tres condenados por sustracción de menores.

La mayoría de los penados en 2022, 3.192, tenían edades comprendidas entre los 41 y los 50 años. La siguiente franja de edad es 2.273 infractores de 36 a 40 años. Un total de 1.051 condenados tenían entre 18 y 20 años, mientras que 107 contaban 71 años o más.

«Las matemáticas no engañan y, obviamente, el aumento de los delitos lleva aparejado por tanto el aumento de las condenas», apunta el abogado Vicente San Martín.

Vicente San Martín, abogado. / La Opinión

Desde su punto de vista, «se aprecia un aumento del número de delitos de robos con violencia y, sobre todo, delitos contra el patrimonio con el uso de nuevas tecnologías y muchas estafas por Internet». «Es raro el día que vas a una comisaría y no te encuentras gente denunciando que han sido víctimas de algún tipo de estafa por Internet o por teléfono», expresa, para añadir que «ahora, con la Inteligencia Artificial, empezamos a ver delitos relacionados con este mundo tan apasionante».

San Martín recuerda que la Justicia en la Región adolece de «falta de jueces y fiscales», en especial si se la compara con otras comunidades. El letrado ve necesario «dotar de más medios y recursos sobre todo a los funcionarios de escalas más básicas, a quienes les falta motivación económica». Admite que «a los abogados, cuando nos toca defender algún caso difícil, lo que interesa es que no funcione y que se retrase al máximo cualquier actuación judicial, para obtener réditos procesales como pueden ser atenuantes muy cualificadas o incluso la prescripción».

Sobre el dato que dice que solo el 14,9% de las condenas fueron a mujeres, el conocido letrado dice que «entiendo que los hombres, en general, son más violentos por naturaleza y tienen un protagonismo en determinadas figuras delictivas; además, las mujeres son más inteligentes por lo general y con una prudencia que el hombre no tiene».

Antonio Casado Mena, abogado. / La Opinión

«Para que funcione la Justicia lo que hace falta es inversión», sentencia otro prestigioso penalista murciano, Antonio Casado Mena, quien destaca que «si bien es cierto que disponemos de mejores herramientas tecnológicas, no es menos cierto que lo que nos falta es la verdadera pieza clave: más jueces per cápita, lo cual no sólo genera lentitud en la Justicia, sino que redunda en una más baja calidad de la misma».

«Hace falta inversión inteligente que esté orientada a satisfacer las necesidades técnicas de la Administración de Justicia y no a satisfacer las aspiraciones políticas de los partidos que proponen reformas o modificaciones», dice este profesional.

Casado Mena significa que «es más que evidente que la Justicia no funciona bien en la Región de Murcia». Y desgrana al respecto: «Resulta inaceptable que en situaciones graves de familia, se haya de esperar un año (o casi) para adoptar medidas; resulta inaceptable que la circunstancia atenuante más apreciada en los juzgados penales sea la de dilaciones indebidas, generada por lentitud de la Justicia».

Reflexiona que «estamos en un momento sumamente crítico, con gobiernos sin moral, nihilistas, donde no hay una búsqueda real de las necesidades de la gente ni de la trascendencia del ser humano», así como que «tenemos un legislador penal que su único objetivo es criminalizar conductas a golpe de telediario, sin buscar soluciones reales a problemas reales».

Ve un «origen, sin duda, espiritual» en muchos problemas y resalta que «el hombre y la mujer se han deshumanizado y eso está trayendo consecuencias demoledoras en occidente: aumento exponencial del número de suicidios, del número de abortos, del número de delitos, del número de condenados, del número de drogodependientes, etcétera».

El abogado Manuel Martínez, por su parte, pone el acento en los delitos contra la libertad sexual y apunta que «la concienciación social, a la hora de denunciar esas conductas, ha sido fundamental». «El éxito no es tanto que la Justicia funcione bien o mal, sino el hecho de que cualquier persona que sufre un comportamiento que pudiera ser encuadrable en un delito contra la libertad sexual es consciente de que tiene mecanismos para denunciar y dónde dirigirse: sabe que existen medios para que el procedimiento se lleve con las garantías suficientes para la víctima y para el acusado», destacó.

El abogado Manuel Martínez, en la puerta de los juzgados de Cieza. / JUAN CARLOS CAVAL

A este respecto, elogió «la labor que han hecho los organismos competentes para que cualquier persona conozca que, ante un atentado a su libertad sexual, tienen que denunciarlo».

«La Administración de Justicia no es ágil», tiene claro Martínez, «pero no es ágil porque no tengamos unos buenos funcionarios, fiscales, jueces o secretarios judiciales, sino sencillamente porque no le interesa al Estado invertir en la Administración de Justicia».

«La digitalización, el papel cero, no existe, y se lleva fatal», manifiesta el letrado. «Necesitamos dotar de medios materiales y personales a los juzgados, sobre todo a los mixtos, y a grandes juzgados que soportan una carga de trabajo brutal», hace hincapié. El TSJ de Murcia pide cada año más medios.

En el conjunto de España, el Instituto Nacional de Estadística contabiliza 308.624 condenados en 2022. En 2021 fueron 282.210 las personas condenadas, mientras que en 2020 la cifra se quedó en 221.437 penados.