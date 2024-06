El cirujano de Sara Gómez pide recuperar el pasaporte "por su trabajo en Andalucía", pero el juez cree que lo quiere para huir a Chile

El doctor Javier Alejandro M.D.C., el médico investigado por la muerte de Sara Gómez, la mujer que expiró en el Santa Lucía de Cartagena tras someterse a una lipoescultura en un quirófano alquilado en el Virgen de la Caridad, ha dicho al juez que necesita el pasaporte "por su trabajo en Andalucía", pero los magistrados que conforman el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial han rechazado su petición.

Se da la circunstancia de que este individuo es natural de Chile, por lo que podría pasar que, si recupera el documento que le permita volar a su país natal, no vuelva.

El médico ha pedido, según se lee en el auto judicial, que "se deje sin efecto la prohibición de salida de territorio nacional y retención de pasaporte, alegando que ha comparecido en el Juzgado cuando ha sido citado y no existen motivos para la desigualdad de trato con el otro investigado, que no tiene ninguna medida, ni con el resto de médicos imputados por delitos similares en toda España, además de precisar el pasaporte por su trabajo en Andalucía".

"Agravio comparativo"

El juzgado ya denegó la petición, argumentando que se trata de unos hechos graves, que se trata de una persona con origen extranjero y que hay meses que no ha comparecido en el juzgado de su domicilio y que la situación personal no debe adaptarse a la laboral sino esta aquella.

El investigado, por su parte, asegura que él ha cumplido con todas las comparecencias y citaciones, subraya que su nacionalidad y pasaporte son españoles. En su opinión, es víctima de un "agravio comparativo".

Ya se fue a Chile

La Audiencia Provincial, al rechazar su recurso, destaca que "ciertamente, el investigado tiene nacionalidad, DNI y pasaporte españoles, pero también consta que su lugar de nacimiento fue Santiago de Chile, y que a Chile marchó cuando Sara Gómez estaba muy grave y aunque regresara y haya cumplido con comparecencias y citas, también en los escritos que presenta se reconoce que la marcha en aquel momento fue para eludir la presión mediática y social derivadas del caso objeto de este procedimiento".

Concentración de la familia de Sara Gómez en 2022 en Cartagena. / Ivan Urquizar

"Como pueden producirse otros momentos en que puede experimentar sentimientos parecidos, concretamente en el juicio, nos parece acertada y prudente la medida discutida y su mantenimiento en la resolución impugnada", se lee en la resolución judicial.

En cuanto a posibles agravios comparativos, "para que se produjeran no sólo tendrían que coincidir las imputaciones sino las circunstancias, lo que no es el caso. Por otra parte, no alcanzamos a comprender, para qué precisa, una persona con DNI, poseer materialmente el pasaporte, ni aparece requerido en el contrato aportado", prosigue el tribunal.

Desde que Sara Gómez expiró en el hospital cartagenero, tras su agonía de un mes, su familia mantiene una cruzada abierta para demostrar la responsabilidad del doctor en su fallecimiento.