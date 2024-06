Persiste el conflicto con la Policía Local de Las Torres: "Esto es una cacería"

32 de los 34 policías locales de Las Torres de Cotillas llegaron a estar de baja a la vez por ansiedad y depresión. Esto aconteció en marzo de este año, como adelantó este periódico entonces. Ahora, pasado el ecuador de julio, ocho agentes continúan de baja y la plantilla siente que está "peor que nunca", aseguró este martes a este diario el delegado sindical de UGT en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Nicolo Branchina.

En abril se anunció que la Federación de Municipios mediaría en el conflicto de los policías de Las Torres de Cotillas. En un principio, representantes de este colectivo "iban a mediar, nos daban hasta la razón, nos dijeron que el Consistorio tenía buena predisposición y que los dejásemos trabajar, que lo solucionarían". Pero no ha sido así, lamentan. Lo que ha pasado es que el Ayuntamiento ha establecido "los mínimos de forma unilateral", con "una sola patrulla en la calle". Para determinar que así fuese "no se celebró mesa de negociación", resaltan los afectados.

"Quitando derechos"

A juicio del sindicalista, "esto son represalias, venganzas". "No hay negociación, esto es una cacería", aseveró.

Ahora "están quitando derechos que teníamos consolidados desde hace 20 años", denunció Branchina. Por ejemplo, "deniegan vacaciones del año anterior y días de asuntos propios". Los policías sienten que el Ayuntamiento está "reventando nuestro estilo de vida, las condiciones laborales, todo", por lo que hay "muchísimo malestar y sobrecarga de trabajo". No se descarta que más agentes se cojan la baja, si persiste esta situación.

El lunes que llovió tantísimo en Las Torres de Cotillas solo trabajaba "una pareja", subrayó Branchina, al tiempo que insistió en que "una sola pareja no vale para 23.000 personas", que es el número de habitantes del pueblo.

"Saturados, peor que nunca"

El equipo de Gobierno local no quiere "reforzar el servicio, porque un refuerzo cuesta dinero, lo cobra el policía", consideró el sindicalista, que precisó que "el alcalde sigue sin recibirnos, le hemos pedido varias reuniones y no contesta". "Estamos saturados de trabajo, estamos peor que nunca en la vida", reiteró Branchina, que no descarta acudir "a la Inspección de Trabajo, a decir que se están pasando por el forro las indicaciones" ya dadas por este organismo.

Y es que "denunciamos al Ayuntamiento en la Inspección de Trabajo por acoso, y la Inspección de Trabajo llamó al Ayuntamiento", reveló.

Lo que dice el concejal

A preguntas de esta redacción, Pablo Alberto Ruiz, concejal de Seguridad de Las Torres de Cotillas, manifestó que "los responsables de la Federación de Municipios nos trasladaron que lo que los delegados sindicales piden al Ayuntamiento es ilegal".

"Quieren cobrar más que la secretaria general", recalcó sobre los policías.

Desde el punto de vista del edil, "cuando solo quieren imponer, las negociaciones son muy difíciles". "No hay manera de hacerles entender que lo que piden es ilegal", apostilló.

Ruiz significó que los agentes de Las Torres "tienen el mejor horario laboral de toda la Región y el segundo mejor salario de todas las Policías Locales de la Región". Asimismo, enfatzió que "hemos estado cinco meses incumpliendo los servicios mínimos por parte de ellos".

En cuanto al día de las lluvias torrenciales, el concejal aseguró que trabajó al menos media docena de agentes, pero lamentó que "ningún policía local dijo: ‘Si me necesitáis, aquí estoy’. Hubo que llamarlos. En Protección Civil sí se presentaron voluntarios para acudir".