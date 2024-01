Echar balones fuera. Es lo que define la declaración que Marya Tereza H. A., la joven de 22 años para quien la Fiscalía pide 30 años de cárcel por matar a su madre en l’Alcúdia de Crespins para robarle las tarjetas de crédito y vaciarle la cuenta corriente, tal como adelantó este miércoles en exclusiva Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, realizó ante la jueza de Instrucción número 3 de Xàtiva hace ahora un año, y en la que asume el asesinato, pero con muchos peros.

El primero, echar la culpa a su entonces novio, K. T. S., que tenía 17 años cuando cometieron conjuntamente el crimen y está condenado a cumplir siete años de internamiento en un centro de menores por ello. Marya Tereza, a quien todos se referían como Theri, trató durante esa declaración, realizada el 14 de febrero de 2023, de convencer a la jueza y al fiscal de que había rematado a su madre bajo presión de K. T. S.

Además, intenta justificar su acción en que su madre, Anna Todorova, que tenía 45 años en ese momento, le "chillaba" y "se había levantado [el día del crimen] histérica porque yo fumo porros, que a veces me tranquilizan, y a veces, no". Y agregó: "Empezó a decirme que soy mala hija, que ojalá no me hubiese tenido", como una suerte de justificación de lo que vendría después. "Nos difamaba a los dos", llego a esgrimir en otro momento.

Culpando a la víctima y al exnovio

Según ella, hay un segundo momento en el que su madre "empieza a insultarme" de manera espontánea y, casualmente, afirma, que coincide con el instante en que su novio, con el que admite que había acordado el asesinato de su madre unos días antes, empieza a escribirle por mensajería instantánea (Whatsapp e Instagram) preguntándole "¿ya lo has hecho?", a lo que ella le responde que no es capaz porque "es mi madre".

"Él me dijo que si la mato voy y empezaremos a vivir bien, viviremos juntos, que empezaremos a estar bien. Pero yo le digo que no tengo agallas ¿entiende? Que es mi madre y es la única que he tenido en verdad. Y coge, y él me dijo: "Ahora voy yo, y lo haré yo'.

Pese a la afirmación de que iba a ir para matar a su madre, Marya Tereza, en un arranque de sinceridad, continúa el relato explicando que le parecía mentira que el chico fuese a ir, no porque estuviese en juego la vida de su madre, sino porque "estábamos en pandemia. ‘Si vienes y te paran, ¿qué les vas a decir?’", afirma que le preguntó a su novio. Lo solventó con una barra de pan, una de las pocas excepciones que permitían en ese momento, 1 de abril de 2020, salir a la calle y romper el confinamiento de la población decretado por el Gobierno de España para combatir la crisis sanitaria por la covid-19.

Le vaciaron la cuenta en dos meses

A partir de ese momento, la acusada narra, a su manera y a preguntas tanto de la juez como de la fiscal, la secuencia de hechos que derivan en el esperpéntico y cruel asesinato de Anna Todorova, de cuya cuenta corriente sacaron, entre el día del crimen y el 4 de junio de ese año, 6.249,74 euros con una de sus tarjetas.

Literalmente, hasta dejarla sin saldo, mientras el cuerpo de la víctima se descomponía día a día, durante cuatro meses, entre el pasillo y la bañera del piso donde le dieron muerte, hasta que llegó la Guardia Civil, el 20 de agosto, gracias al novio, menor de edad, de una amiga de K. T. S. a la que este utilizó para limpiar el piso y deshacerse de los cuchillos días después del asesinato y confesó al otro chico lo que había visto esos cuatro meses más tarde.

En cuanto a cómo se produjeron los hechos, la presunta matricida inculpa una y otra vez a su entonces novio, con aseveraciones como "me lavó la cabeza" o "me amenazó". Afirma que cuando él le clavó dos veces el cuchillo por primera vez, mientras la víctima dormía en el sofá, ella no lo vio, porque se había escondido con su perro en el baño "para no ver nada", pero "lo sé porque escuché un ‘clac’ cuando se rompió el cuchillo". La víctima fue tambaleándose hasta caer malherida en el pasillo.

"Ya está amor, todo se acabó"

Marya Tereza prosigue: "Cuando salí del baño, mi madre estaba tirada en el suelo, con la cabeza llena de sangre y todo muy mal, todo estaba hecho un desastre".

Según ella, su novio estaba en la cocina, fumándose unos cigarros. "Me miró y me dijo o: ‘Ya está amor, todo se acabó’. Y yo dije: 'Nooo, no puede ser, yo no quiero que acabase así', y mi madre diciendo: 'Por favor, dejarme en paz'. Quería ayudar a mi madre, quería llamar a la ambulancia, pero él me paró los pies [...] Y dije: '¿Qué hago? Yo no puedo verla así, está sufriendo'. Y me dijo: 'Tienes que hacer tú el último sacrificio, yo ya he hecho bastante por ti'". Esa es, obviamente su versión, sabedora, en ese momento, de que su exnovio que aún no había sido juzgado –fue condenado mes y medio después de esta declaración–, se enfrentaría a una pena muy inferior a la suya, dado que cometió los hechos siendo menor de edad, y la jurisdicción de Menores es mucho más benévola.

"Mamá, por qué teníamos que acabar así"

Tras estirar el momento de la confesión final con supuestas idas y venidas entre el cuerpo agonizante de su madre y la cocina, a fumar con su novio (tabaco, en ningún momento dice que fuese marihuana), porque dice que en ese momento no era capaz de matarla, asegura que cuando se acercó a ella "la empecé a acariciar y a decirle ‘mamá, por qué teníamos que acabar así'", asegura que le dijo–, aunque luego se animó a rematarla porque, afirma, su novio le exigió que lo hiciese.

Y llega el final. Theri recuerda que volvió hasta donde yacía Anna. "Empecé a acariciarla de nuevo, mi madre ya no podía hablar, no podía respirar casi, estaba agonizando. Me levanté otra vez, me fumé otro cigarro con él y le dije ‘por favor, déjala, si se va a morir quieras o no’. Me empezó mi madre... Lo último que me dijo fue: ‘Tengo frío’. Así me lo dijo".

"Él me lavó la cabeza, me empezó a decir que solo él me amaba, que solo él me quería, que solo él iba a estar conmigo, que solo él me quería de verdad. Cogí el cuchillo, le dije a mi madre que la quería mucho y le corté el cuello".

Respuestas absurdas

Las respuestas de la acusada a las preguntas de la magistrada entran a partir de ahí en una espiral de absurdos, en los que incluso califica de "rasquilón" el corte que le seccionó parcialmente el cuello a Anna:

Magistrada: ¿Usted veía que estaba su madre agonizando y cogió el cuchillo y cortó el cuello de su madre?

Marya Tereza: Sí, un... un, un rasquilón así.

Magistrada: ¿Con fuerza o sin fuerza?

Marya Tereza: Sin fuerza, sin fuerza.

Magistrada: Sin fuerza...

Marya Tereza: Sin fuerza.

Magistrada: ¿Hizo presión?

Marya Tereza: No, no hice presión.

Magistrada: Con lo cual, fue el corte, según usted, rápido...

Marya Tereza: Sí, sí, un corte como cuando te caes y te cortas, así, igual.

Y durante cuatro largos meses, la acusada convivió con el cadáver de su madre tirado, primero en el pasillo y después, a última, hora, en la bañera. Hasta que llegó la Guardia Civil de Canals el 20 de agosto de ese 2020, con la orden de entrada y registro expedida por la jueza de Instrucción 3 de Xàtiva, que ese día estaba en funciones de guardia, y puso fin a esa macabra situación.