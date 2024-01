'El Karateca': "No debería ir a prisión, tengo pruebas que demuestran mi inocencia"

‘El Karateca’ reconoció ayer en la Audencia Provincial de Murcia ser el líder de una gran organización dedicada a la producción y venta de marihuana, así como el propietario de un gran arsenal de armas hallado en una vivienda, por lo que aceptó ser condenado a seis años y tres meses de prisión. Lo hizo en un juicio que se ha retrasado durante años debido al covid y otras circunstancias, y tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, aunque, según asegura, «forzado por las circunstancias». De los otros 28 acusados, ocho se han declarado inocentes y el resto ha admitido formar parte de la banda.

Pedro Sánchez Guirao acudió ayer a la redacción de La Opinión para relatar su historia. Tras cruzar las puertas del edificio acompañado por uno de sus abogados, Antonio Alarcón Martínez, identificarse a sí mismo como ‘El Karateca’ y tomar asiento, comenzó su relato. «Han quebrantado mis derechos constitucionales, a los que tenemos derecho todos los ciudadanos», aseguró tajante. Antes de la celebración del juicio, Pedro y su defensa solicitaron 27 pruebas referidas por él como «pruebas nucleares», a saber, «aquellas que determinan un hecho sin ningún género de dudas». Unas pruebas con las que, según afirma, «podía probar su inocencia», pero que los magistrados no le han dejado presentar finalmente «pese a que, por ley, tienen la obligación», asegura.

"La orden de registro de la vivienda con los casi 300 kilos de marihuana no se hizo conforme a la ley"

«Siempre empleaban la misma frase para denegarme la libertad: no procede, pues no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión. Y la pregunta es, ¿si no me dejan hacerla variar, cómo me castigan por ello? Estamos ante un abuso de poder en toda regla», denuncia.

‘El Karateca’ fue detenido en abril de 2017 junto con otras cinco personas en el marco de una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas. La Fiscalía pedía en un principio para él penas que sumaban 17 años y diez meses de prisión y multas de más de 2,5 millones de euros. En 2011 fue acusado de matar de un disparo y descuartizar en el año 2000 a un hombre que trabajaba para él, tras obligarle a montarse en una bicicleta estática y encañonarle, amenazándolo con pegarle un tiro si dejaba de pedalear. Finalmente fue declarado inocente por un jurado popular.

Pruebas denegadas

‘El Karateca’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la Región, expuso a esta redacción algunas de las pruebas que tenía preparadas. «La fiscal antidroga me vincula al ático en el que aparecieron las armas y los casi 300 kilos de marihuana. Sin embargo, ese era el ático G y yo residía en el F. Esta misma fiscal, en su acusación, mantiene que en el marco del exterior de mi vivienda había un dispositivo que vigilaba permanentemente el perímetro. Nosotros pedimos que el Juzgado eligiera a un perito para que determinara si realmente vigilaba la casa de enfrente (la vivienda con la droga y armas). La práctica de esta prueba se denegó sistemáticamente con una frase ridícula que decía: no procede, no es relevante. Esto es un insulto en cuanto a lo penal se refiere».

«No consiguieron ninguna huella dactilar ni pruebas de ADN mías en los 16 cultivos»

Por otro lado, cuenta Sánchez Guirao, pidieron la nulidad de la entrada y registro de la vivienda en la que hallaron la marihuana, debido a que «se hizo sin estar sujeta a la ley». «La orden de entrada y registro estaba a mi nombre, pero la hicieron sin mi presencia, por lo que es nula», afirma.

Además, «en los 16 cultivos que hallaron, había dos personas trabajando en cada uno, y todos reconocieron que yo no tenía nada que ver. Los vecinos también aseguraron no haberme visto por ahí. No consiguieron ninguna huella dactilar ni pruebas de ADN mías en el lugar y tampoco hay ningún seguimiento policial que me vincule», en palabras de ‘El Karateca’.

Sánchez Guirao asegura que, de haberse tenido en cuenta estas 27 pruebas, «habría sido absuelto de casi todos los crímenes» que se le imputan. Todos excepto uno, el de poseer en su vivienda 25 kilos de marihuana. «Pero estamos ante un delito de tres años y yo me he pegado tres años y medio en la cárcel (de forma provisional). Yo no tendría que entrar a prisión», denuncia. El miércoles 24 de enero, dado el acuerdo unánime alcanzado, culmina el juicio, por lo que en caso de ingresar a la cárcel, ‘El Karateca’ y sus abogados cuentan con «una estrategia»: «Sería entrar, pasar los dos meses de observación, tercer grado penitenciario y después libertad condicional. Yo ya he pagado. Llevaría más de la mitad de la condena», sentencia.