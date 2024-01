Agentes de la Policía Local de Murcia han de acudir a diario a vigilar que nadie okupe unos pisos vacíos, ubicados en la población de Torreagüera y propiedad de una entidad bancaria, informan fuentes cercanas al caso. El controlar estas viviendas, de propiedad privada, sería, según apuntan policías afectados por la medida, una orden expresa del actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, que fue el anterior pedáneo de Torreagüera. Se da también la circunstancia de que la actual pedánea de la localidad es la esposa de Perona, Silvia Almarcha.

Los municipales que se turnan para llevar a cabo estas vigilancias pertenecen a la Unidad de Beniaján y al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana. Llegan uniformados y con el vehículo policial, se ponen en la puerta del inmueble de la calle San Luis y aguardan una media de 30 minutos. También se les manda que se entrevisten con los vecinos, para corroborar que no hay problema alguno. Tras cada servicio, aseguran, han de plasmar por escrito si ha sucedido algo reseñable.

Agentes afectados por esta situación temen que, al tener la obligación de estar en la puerta de este inmueble (algo que llevan haciendo durante meses), pueda quedar mermada la seguridad en otros puntos del municipio, tales como Beniaján, población muy cercana a Torreagüera.

Tres viviendas vacías

En el edificio en cuestión hay tres viviendas libres, vacías, y varias casas okupadas y, según precisaron residentes en la zona, hubo en su día problemas puntuales de trapicheo de sustancias, aunque estos conflictos no persisten. La presencia policial en la puerta sería para disuadir a hipotéticos okupas. Los agentes, manifiestan, no se han topado con problemas mayores en este barrio y las personas que residen en viviendas okupadas no son conflictivas, aunque desde el Consistorio apuntan que hay vecinos de la zona que se han quejado porque sufren «inseguridad».

El banco del cual son los pisos no ha instalado ni alarmas ni puertas de seguridad en los domicilios de Torreagüera, aunque la presencia constante (no 24 horas, pero sí todos los días) de los uniformados desalentaría a posibles okupas.

La Concejalía dice que hay "inseguridad"

A preguntas de esta redacción sobre el asunto, desde la Concejalía que dirige Fulgencio Perona apuntaron que «desde hace un año y medio hay un dispositivo especial del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) por razones de seguridad en el barrio». Insisten en que esto se implantó diariamente cuando era alcalde el socialista Serrano y concejal de Seguridad Enrique Lorca. «El dispositivo es a cargo del GESC: si alguna vez ha tenido que ir una patrulla de Beniaján, ha sido de manera puntual», aseguran. Otras fuentes precisan a este diario que los agentes de Beniaján van constantemente.

Este despliegue se debe a que «en total hay doce viviendas ocupadas y están generando problemas de seguridad ciudadana», según la Concejalía. Hasta el punto que «los bomberos han tenido que intervenir varias veces», aseguran.

Las citadas fuentes municipales argumentan que «han sido los propios vecinos los que han denunciado y pedido mayor presencia policial por el problema de inseguridad que están generando los okupas».

PSOE: "De dudosa ética"

"Desproporcionado y de dudosa ética". Es lo que opina el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia sobre lo que pasa en Torreagüera. "Nos gustaría saber la razón por la que Fulgencio Perona pone tanto interés en que varias patrullas al día vayan a ese edificio en cuestión, en su pedanía natal, mermando las labores de seguridad y protección a la ciudadanía en otros lugares del municipio. Exigimos que se nos explique de inmediato y que digan si se van a empezar a vigilar todos los edificios okupados del municipio, o solo este”, aseguran los socialistas.

El PSOE admite que, durante su etapa en el Gobierno, se puso vigilancia permanente en esa zona por un problema serio de seguridad ciudadana. "Sin embargo, los vecinos y vecinas aseguran que ese problema ha remitido sustancialmente, lo que hace mucho más inexplicable un dispositivo policial tan exagerado", insisten los socialistas.

“El PP cree que este es su chiringuito, que le pertenece y que puede hacer y deshacer a su antojo. Encima, una de las patrullas que más presencia tiene en este edificio pertenece a la comisaría de Beniaján, que da servicio además a Los Garres, Los Ramos, San José y la propia Torreagüera, con el prejuicio que esto supone”, destacan desde el principal grupo de la oposición en el Consistorio.