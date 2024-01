El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión del joven que disparó a dos porteros de la discoteca Pantera de Alcantarilla. Los dos hombres le prohibieron la entrada al local al chico de 26 años por ir vestido de chándal. Le indicaron que no era la vestimenta adecuada para acceder al establecimiento, momento en el que el joven de origen marroquí sacó una pistola y atacó a los trabajadores, que quedaron heridos en las piernas. A continuación, huyó, según fuentes cercanas a la investigación. En su comparecencia ante la titular del Juzgado se ha negado a declarar.

Las mismas fuentes aseguran que la novia del arrestado es empleada de la discoteca, aunque el círculo más cercano del detenido lo niega. Asimismo, según la versión de su entorno a La Opinión, el individuo se cambió el pantalón en el coche después de que le denegaran la entrada, y se puso los vaqueros de uno de sus amigos. De nuevo habría intentado acceder a la discoteca, diciéndole a los porteros "ahora sí, ¿no?". "Uno de ellos le contestó 'no' y cuando le preguntó por qué le dijo: 'porque no me da la gana", aseguran.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, en el Polígono Industrial Oeste, donde se encuentra el local. Tras el tiroteo, los testigos presenciales llamaron de inmediato a Emergencias, y uno de ellos les prestó auxilio. Hasta el lugar se movilizaron varias patrullas de la Policía Nacional y Local de Alcantarilla, que se encargaron de practicarles un torniquete a los heridos para evitar que se desangraran. Las víctimas, de 34 y 39 años, fueron trasladadas por las ambulancias al Virgen de la Arrixaca de Murcia y están fuera de peligro.

Detenciones

En menos de dos días la Policía Nacional arrestó al preso y a dos varones más que le acompañaban esa noche. Los tres llegaron a la discoteca en el coche -en el que después huyeron- que resultó ser robado. Según los investigadores, probablemente se hicieron con él para cometer asaltos violentos. Al parecer, el acusado tiene antecedentes y la Policía ya lo conoce.

El presunto autor material de los disparos ha salido este miércoles de la Comisaría de Alcantarilla escoltado por los agentes que lo han trasladado hasta la Ciudad de la Justicia de Murcia. Se ha mostrado hostil, hasta el punto de escupir a uno de los reporteros. Se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

A uno de sus compinches se le considera responsable de los mismos delitos, mientras que al tercero se le acusa de encubrimiento. Ambos han pasado también a disposición judicial este miércoles, aunque han sido trasladados desde diferentes dependencias policiales. Han quedado en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Según el círculo cercano del sujeto, cuando este se encontraba en el calabozo, un grupo numeroso de personas "lo amenazaron de muerte desde dentro de la propia comisaría", mientras que otros lo hacían desde las puertas. "Gritaron que iban a quemar la celda con él dentro ante la pasividad de los agentes", subrayan.