El incremento de los precios de los alimentos, que inició una escalada desde el año 2021, está dando lugar a un repunte de los robos en los establecimientos; repunte que, en Navidad, se convierte casi en ola, indican fuentes policiales, que aseguran que han detectado un incremento de casi un 300% de las llamadas para que los agentes acudan a un supermercado porque alguien ha sido pillado robado.

Efectivos destinados en la Región aseguran a La Opinión que, con la llegada de las fiestas, no dan abasto en lo que se refiere a atender avisos para movilizarse a grandes cadenas de alimentación. Al llegar, se percatan de que los ‘cacos’ (si es que aún siguen en el lugar, porque han sido retenidos) habían optado por un botín que no hace intuir un hurto famélico (esto es, que roben por necesidad), sino que serviría para dar caché a la mesa en una celebración: «Se llevan salmón, pulpo, jamones y quesos», detallan.

Los policías manifiestan que antes era «algo ocasional» el tener una llamada sobre un robo en un súper, mientras que, en estas fechas, «son diarias». Los amigos de lo ajeno saben lo que hacen: «Al tratarse de hurtos, actúan con total impunidad, pues nosotros nos limitamos a identificarles y a recordar a los responsables de la cadena que pueden emprender acciones legales, por si quisiesen denunciar», concretan los policías.

"Nos limitamos a identificarles y a recordar a la cadena que puede emprender acciones legales"

«Los traslados a Comisaría de los autores de estos hurtos solamente proceden cuando se trata de personas que no portan documentación, por lo que no es posible su identificación», prosiguen los agentes. Entonces se les conduce a dependencias policiales, de las cuales, tras ser identificados, salen por su propio pie «y sin cargos, a la espera de si la cadena de alimentación estima o no oportuno presentar denuncia contra esta persona». Ya hay cadenas que tienen contratado un despacho de abogados tan solo para estas cuestiones.

Mientras tanto, cajeros, vigilantes de seguridad, reponedores, personal de los supermercados en general, están con mil ojos para tratar de interceptar a los amigos de lo ajeno. Con el fin de las fiestas, esperan que se frenen.

Alarmas y vigilancia

Los supermercados de la Región ya han tomado medidas para tratar de atajar estos robos, las cuales incluyen todo tipo de dispositivos de vigilancia y de alarma. Aunque siempre está quien consigue burlar estos dispositivos, fuentes policiales explican que hacerlo es un arma de doble filo: la manipulación del dispositivo puede llegar a convertir el hurto en robo.

Asimismo, cada vez es más habitual en los supermercados la presencia de personal de seguridad. El mero hecho de verlos ahí puede disuadir a los amigos de lo ajeno.