La autovía A-7 de la Región fue este lunes por la noche el escenario de una tragedia al hallar a un hombre fallecido en el interior de su camión después de volcar con el mismo cuando los servicios de emergencia se dirigían a socorrer otro accidente en Alhama de Murcia, según indicó Emergencias.

Respecto a este último, las mismas fuentes informaron de que se produjo sobre la 1 de la madrugada. En él estaban implicados una furgoneta y un camión (distinto al del otro accidente). El golpe se produjo en la incorporación a la autovía desde el área de descanso de Sierra Espuña (en dirección hacia Murcia) y los testigos señalaron que en el interior de la furgoneta se encontraba un hombre herido y sin poder salir: sus piernas habían quedado atrapadas.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se ocuparon de regular la circulación y de que no se produjeran más siniestros viales. También, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Mientras el operativo de rescate se movilizaba, los mismos presentes apuntaron que el impacto estaba creando una gran retención y que ello estaba suponiendo un peligro.

No obstante, cuando los servicios de emergencias se dirigían a Alhama, la UME del 061 se encontró junto a la salida de la autovía del polígono industrial de Totana un camión volcado en la mediana de la carretera (el segundo accidente). Se detuvieron, comprobaron el interior del vehículo y vieron a una persona dentro. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. El fallecido no iba solo. De hecho, era el copiloto. Viajaban dos hombres. El chófer pudo salir por sus propios medios y rechazó recibir asistencia sanitaria. Estaba ileso, salvo que sufrió un ataque de ansiedad tras lo sucedido.

Volviendo al primer accidente, los bomberos consiguieron rescatar al accidentado de la furgoneta (varón, 48 años), que estuvo consciente en todo momento. Los facultativos lo estabilizaron y, acto seguido, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca con múltiples contusiones en las extremidades inferiores.

El cuerpo sin vida del otro ocupante también fue excarcelado por los bomberos del CEIS. Por el momento no han trascendido más datos sobre su identidad.