El abogado José Manuel Muñoz, representante de varias familias de víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas, ha elevado una queja a Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ de Murcia, por la falta de personal en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia, el cual que instruye el asunto.

Este órgano, en su opinión, "debe de ser reforzado para que un juez se dedique de forma exclusiva a la instrucción de las presentes diligencias para avanzar y encaminarlas, con dos funcionarios de refuerzo que tramiten los escritos y, además, valorando incluso la participación exclusiva de un letrado de la Administración de Justicia". Muñoz reclama recursos humanos y técnicos para que haya "una correcta tramitación de las diligencias". Y es que, denuncia, actualmente "la tramitación de las diligencias se está llevando a cabo por un solo funcionario".

En su escrito, al que ha tenido acceso ese diario, Muñoz subraya que "la jueza titular del Juzgado se supone que tiene que compatibilizar la instrucción de las diligencias con la buena marcha del juzgado, pues no ha sido específicamente designada para desarrollar de forma exclusiva la instrucción de las presentes diligencias".

"Lo cierto y verdad es que esta acusación particular ha presentado múltiples escritos con suficiente relevancia sin que ninguno de ellos, salvo el de personación, haya sido respondido, procediendo a requerirnos documentación que fue presentada hace más de diez días, sin que hasta la fecha hayamos sido admitidos todavía como acusación particular", lamenta el defensor.

"Totalmente insostenible"

El abogado insiste en que "la instrucción de las diligencias es muy mejorable, pues no está siendo correctamente planteada, puesto que hay una paralización en la tramitación de las diligencias, por falta de recursos para impulsarla". "De hecho, hace más de diez días que se levantó el secreto de sumario y las acusaciones no hemos tenido acceso a las diligencias; no estamos ni admitidos todavía como acusación. Esta situación es totalmente insostenible", manifiesta.

"Entendemos que hay una falta de organización de las diligencias puesto que la correcta instrucción de una causa mediática como ésta, exige un refuerzo en el Juzgado de Instrucción que la instruya. De ahí que entendemos que es extremadamente necesario que se adscriban y doten al juzgado instructor de suficiente personal y material técnico que garanticen el desarrollo correcto y adecuado de la instrucción", asevera Muñoz.