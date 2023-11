Cuatro personas fueron grabadas durante la madrugada de este domingo, sobre las 2.00 horas, en la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca, enzarzadas entre sí en una batalla con palos de más de un metro de largo y lanzándose puñetazos. Según testigos, los participantes en la reyerta cogieron, para amenazar a sus oponentes, estacas de sujeción de árboles que hay por la zona.

Varias llamadas de testigos alertaron a Emergencias de que en la pelea estaban participando al menos seis personas.

Según se puede visualizar en las imágenes, la riña tumultuaria (en medio de la calzada, cerca de un salón de juegos y de un bar) se prolonga durante unos minutos hasta que una quinta persona les pone sobre aviso de que hacia el lugar se aproximaba un coche patrulla de la Policía Local. La intervención del quinto individuo consigue que cesen las hostilidades.

No obstante, hasta que los agentes no intervinieron alejando a un bando del otro, no finalizaron los gritos e insultos. Tras las advertencias de las autoridades a los jóvenes, visiblemente afectados por el alcohol, la noche se saldó con ninguna denuncia y, por ende, ninguna detención, indican fuentes policiales. Afortunadamente, ninguno de los implicados en la pelea necesitó ser trasladado al hospital.

No es la primera

En el mes de abril de este mismo año ya hubo una pelea de idénticas proporciones en la misma calle lorquina. En este caso, no había enormes palos de por medio, pero sí golpes, gritos, amenazas y puñetazos.

Dado que es no es extraño que se produzcan conflictos similares, la Policía, tanto Local como Nacional, vigila la zona de forma intensiva.