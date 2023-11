El acusado de asesinar al exnovio de su pareja tras propinarle una paliza y quemarlo vivo en el interior de un coche en el verano de 2021 en la diputación cartagenera de La Puebla ha insistido este jueves, durante su turno de última palabra, en que no tuvo ninguna relación con la muerte del hombre.

"Quiero decir bien claro que no quise acabar nunca con la vida de la víctima, que no lo maté y pido perdón a la familia y a esta sala, su señoría", ha dicho el hombre durante la cuarta sesión del juicio, que se desarrollada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

Por su parte, la procesada no ha querido hacer uso de su última palabra y ha contestado "no" cuando el juez le ha recordado su derecho.

La primera en intervenir esta jornada ha sido la fiscal, quien ha considerado "probado" que ambos acusados amenazaron de forma continuada a la víctima durante meses y que, la noche de los hechos, no la llevaron al hospital a pesar de que dio muestras de que se encontraba malherido y necesitaba asistencia sanitaria.

La representante del Ministerio Público ha manifestado que los dos procesados actuaron de forma conjunta respecto al atropello y a la decisión de quemar el coche con el cuerpo, aún con vida, en el interior, con la intención de acabar con la vida de la víctima, quien "no se pudo defender en ningún momento", ni tuvo libertad de movimiento.

Respecto a los eximentes planteados por las defensas, ha manifestado que la acusada pudo beber alcohol antes del crimen, pero no tenía alterada su percepción de la realidad ni sufría miedo insuperable, con lo que no ha considerado justificado que no llevasen al fallecido al hospital.

En relación con la eximente respecto del acusado por sufrir un leve retraso mental, la fiscal ha dicho que esto "no significa que no sea responsable de sus actos", como ocurre con otras circunstancias, como el consumo de cocaína el día de los hechos o los celos en el investigado.

También ha llamado la atención sobre el hecho de que ambos se hayan limitado durante el juicio a responder a las preguntas de sus respectivos letrados y no aceptaran preguntas del resto de abogados.

En la misma línea, el abogado de la madre y los hermanos de la víctima se ha adherido a los argumentos del Ministerio Fiscal y ha defendido que los dos acusados participaron "de igual manera" en el asesinato, contrariamente a lo defendido por los procesados, que se han culpado mutuamente.

Además, ha defendido que los dos participaron en el incendio del coche porque hubo dos focos de fuego. Añade además un delito de omisión del deber de socorro y ha solicitado daños morales.

El letrado del acusado se ha sumado a los alegatos del fiscal y ha insistido en que ambos mataron a la víctima. "Solo existe una versión fiscal de los hechos", ha manifestado, tras lo que ha recalcado que "ambos planearon matar esa noche" a la víctima y "nada fue casual". "Solo querían matarlo", ha comentado.

Abogados de los acusados

Los letrados de la defensa han seguido la línea de culparse mutuamente iniciada el pasado lunes, en el arranque del juicio.

La abogada del acusado ha solicitado que se dicte sentencia absolutoria al considerar que su cliente no fue el autor del asesinato porque la víctima murió "instantes después tras el atropello" y él no conducía el coche, sino la procesada. Y es que ha considerado que el fallecido no estaba vivo en el momento en que se prendió fuego al vehículo.

Además, la madrugada de los hechos, su cliente "se encontraba en estado de intoxicación plena" por el consumo de drogas, "con disminución de sus facultades mentales", así como "en estado de enajenación mental" por concurrir la atenuante de arrebato, obcecación y estado pasional, a lo que ha sumado que es "fácilmente manipulable" por su discapacidad mental.

También ha negado que hubiese "acuerdo" o "planificación" entre los dos acusados para matar a la víctima, sino que su cliente "se vio inmerso en una situación imprevista para él" y que, incluso, taponó la herida que la víctima presentaba en la cabeza y puso el GPS para que la mujer condujera hasta un centro hospitalario.

Así, la intervención de la abogada se ha centrado en acusar a la procesada como única autora material del crimen.

Por su parte, la defensa de la acusada ha afirmado que "no hay pruebas" de que su clienta cometiera el asesinato y ha recordado que fue maltratada por violencia de género "de forma acreditada" hasta en cinco ocasiones, además de sufrir "dependencia emocional".

Ha aseverado que la acusada entró en prisión en un módulo de respeto por tener una personalidad no conflictiva y que los informes psicológicos advierten de que es una persona dependiente. Por todo ello, ha solicitado una sentencia absolutoria.

DELIBERACIÓN DEL JURADO

El jurado popular, conformado por nueve miembros, tiene ahora que analizar los informes periciales y psicológicos, los atestados y los documentos relativos a la reconstrucción de los hechos presentados durante el procedimiento judicial para emitir su veredicto, tras recibir el objeto del mismo de parte del magistrado, Matías Manuel Soria Fernández Mayorales.

Después de la deliberación del jurado, éste emitirá un veredicto.