Trece menores han sido condenados en 2022 en la Región por un delito de tráfico de seres humanos, ya que presuntamente favorecían la entrada irregular por mar de migrantes en patera a las costas de la Comunidad.

Desde la Fiscalía Superior, que incluye estos datos en su Memoria de 2023 (con cifras de 2022) apuntan que se trata de adolescentes que «se ven abocados a participar en este tipo de conductas, en ocasiones por su falta de recursos». Y es que estos pateristas son menores que sufren condiciones de vida precarias en sus países de origen.

La comisión de este delito, recogido en el artículo 318 bis del Código Penal, junto a la falta de arraigo en España y el riesgo de fuga existente, da lugar a que estos menores hayan sido internados en un centro.

Una vez sentenciados e internados en la Región, «en los centros de reforma se trabaja con ellos en la misma forma que en protección», detalla el Ministerio Público. En concreto, «enseñando el idioma y con cursos de integración y diversidad cultural». «También se respetan sus diferencias gastronómicas (en cuanto a dieta) y costumbres», destacan.

La Policía ya detectó hace tiempo que las mafias de la inmigración colocan a menores al timón de las pateras. Sin embargo, es posible que estos menores no sean realmente pateristas, sino simplemente pasajeros. Y es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han percatado de que los intentan camuflar a sus patrones entre los viajeros de las barcazas, mientras que al timón ponen a una persona que no ha cumplido la mayoría de edad. Según han declarado luego algunos de los menores arrestados al tocar tierra, los auténticos patrones les dicen que, si se ponen al timón de la embarcación, no tienen que pagar por el viaje o pagarán menos que los demás inmigrantes.

Tramitados en 2022 16 expedientes de determinación de edad menos que en 2021 Según la Memoria de la Fiscalía, durante el año 2022 se tramitaron en la Comunidad un total de 425 expedientes de determinación de edad, de los que 237 resultaron ser menores, «por cuanto persiste la problemática de los menores extranjeros no acompañados, al seguir siendo la Región de Murcia una de las provincias españolas de recepción de pateras». En esta Comunidad «se han llegado a reabrir o incluso crear ex novo nuevos centros de observación y primera acogida, así como para medida y larga estancia», concreta el Ministerio Público, como ya hizo el año pasado. En 2021 se tramitaron un total de 441 expedientes de determinación de edad de los que 330 resultaron ser menores.

Según los datos de la Fiscalía, en el año 2022 constan 425 menores extranjeros llegados a la Región. De ellos, 111 viajaron con parientes, por lo que se considera que estaban acompañados y fue una organización humanitaria la que se hizo cargo de las familias. Del resto se ocupó Política Social. El Ministerio Público puso el acento en que «estos menores se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad», puesto que «llegan solos en su gran mayoría, por lo que son internados en centros de protección asumiendo la tutela la entidad pública». Además, «tienen dificultades derivadas de su desconocimiento del idioma, con grandes carencias en cuanto a su formación académica», detalla este organismo.

Que sepan castellano es prioritario a la hora de fomentar su integración y posterior inclusión en el mundo laboral, por lo que «se trabaja con ellos, en primer lugar, en aprender el idioma, sobre todo por el método de inmersión».

En la misma línea, «se les procura formación académica y se les ayuda a completar su documentación, pues muchos de ellos vienen sin ninguna».

«Estos menores presentan, en algunos casos, altos índices de abandono del centro», precisa la Fiscalía, que resalta que «en ocasiones son reintegrados, pero otras veces no se les localiza». «Es quizá en estos supuestos en los que encontramos una mayor vulnerabilidad», incide.