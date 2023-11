Un incendio en un piso patera de Lorca dejaba este martes un herido con quemaduras, dos intoxicados y otros dos atendidos por ansiedad, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar por la mañana, en un domicilio ubicado en el Camino Venta Cristóbal, en Tercia, cuando una persona telefoneaba a Emergencias para alertar de que había fuego en una de las habitaciones de la casa en la que ella vive de alquiler, junto con otras personas. Al lugar se movilizaban rápidamente efectivos de los Bomberos del Consorcio. No obstante, cuando llegaron, descubrieron que el fuego estaba apagado ya, aunque había varios moradores que precisaban de asistencia sanitaria.

Al lugar se desplazó una unidad médica de emergencias (UME), que, al llegar, solicitaba que fuesen más ambulancias: una del Servicio de Urgencias y Atención Primaria (SUAP) y otra ambulancia asistencial, para atender a los cinco afectados, informa el 112 en su web.

"Una vez atendidos y estabilizados los afectados, de entre 31 y 55 años de edad, proceden al traslado de tres de ellos (dos con intoxicación por humo, uno por quemaduras no especificadas), al Rafael Méndez de Lorca. Los otros dos afectados han sido atendidos in situ", concreta Emergencias en su web. No ha trascendido cuál fue el origen del fuego.

El municipio de Lorca era escenario este mismo mes de un suceso similar: un incendio causaba la alarma en el casco urbano de Lorca, al arder en la calle Auroros un bajo en el que vivían 18 personas.

Entonces, el incendio ponía la casa en cuestión bajo la lupa del Consistorio. Las personas que ahí residían eran inmigrantes de origen africano. Se investiga si estaban todos empadronados ahí. Cabe recordar que el pasado mes de julio se anunciaba que comenzaría a funcionar en la Ciudad del Sol la Unidad de Control del Empadronamiento, un órgano que pretende luchar contra los ‘posibles engaños’ en el padrón municipal y las infraviviendas.